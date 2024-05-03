В Индии бык устроил погром в ремонтной мастерской

Бык ворвался в ремонтную мастерскую в одном из населённых пунктов в Индии. Животное перепрыгнуло через прилавок и устроило погром.
Инцидент произошел в округе Дели. На записи с камер видеонаблюдения видно, как огромное дикое животное ворвалось в небольшую мастерскую и заблокировало выход из нее. Два испуганных мастера по ремонту мобильных устройств оказались в ловушке и прижались к стене. Выход им преградило разъяренное животное.
В какой-то момент бык попытался выйти на улицу через небольшое отверстие в прилавке, но не смог через него пролезть. Тогда на помощь сотрудникам мастерской пришли прохожие. Они отодвинули прилавок и выпустили животное на свободу. В результате инцидента никто не пострадал.
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