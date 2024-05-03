В Индии бык устроил погром в ремонтной мастерской

В какой-то момент бык попытался выйти на улицу через небольшое отверстие в прилавке, но не смог через него пролезть. Тогда на помощь сотрудникам мастерской пришли прохожие. Они отодвинули прилавок и выпустили животное на свободу. В результате инцидента никто не пострадал.