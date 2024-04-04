Такой нежный и романтичный французский язык

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Что не говори, а французский язык действительно очень красивый и романтичный. Но при этом он такой же сложный и могучий как русский. На каждое слово есть своя куча синонимов! Взять вот, например, слово "вкусный". Целых шесть разных вариантов!
Вот как они звучат на разных уровнях владения французским.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
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