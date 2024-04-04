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Такой нежный и романтичный французский язык

Такой нежный и романтичный французский язык

Автор:
04 апреля 2024 10:13
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Девушка   Юмор   вкусный   красота   маты   французский язык   
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Что не говори, а французский язык действительно очень красивый и романтичный. Но при этом он такой же сложный и могучий как русский. На каждое слово есть своя куча синонимов! Взять вот, например, слово "вкусный". Целых шесть разных вариантов!

Вот как они звучат на разных уровнях владения французским.

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Метки: Видео   Девушка   Юмор   вкусный   красота   маты   французский язык   
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7  комментариев
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97k
Доктор Джонс 51 минуту назад
О, этот неповторимый французский прононс!
Последствие многовековой эпидемии сифилиса...
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6k
Хачик 5 минут назад
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7k
Старичок Полчаса назад
же не маж па...
прям елей)))
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10k
Maddy8 48 минут назад
Только Французы верят, что французский романтичный.
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2k
Victor 50 минут назад
Нет ничего в мире прекрасного, что русский не мог выразить в матерной форме
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5k
Наталья Час назад
Точно, отрыв фляги))
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Miralanim
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