FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 15891 пост • 1699 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Кормление выдры

Кормление выдры

Автор:
03 февраля 2024 12:06
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Девушка   Юмор   выдра   да там есть выдра   животные   красота   милота   
2088
1
1

Привычные котики и пёсики – это прекрасно. Но у некоторых любителей животных – энергичных и ярких бунтарей душа хочет чего-то другого.

Выдры — водоплавающие хищники, большую часть рациона которых составляет рыба и мясо. Эти млекопитающие относятся к семейству куньих. Поэтому неудивительно, что у них тоже вытянутое гибкое тело.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   Девушка   Юмор   выдра   да там есть выдра   животные   красота   милота   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
25  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
689
Дмитрий 2 часа назад
Чё сразу выдра-то? Нормальная девушка, всё при ней. ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
42k
Example 6.2.6 2 минуты назад
Я, как и все из-за сисек зашёл. Добротные сиськи. :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Владимир Порохин 6 минут назад
считаю что тема выдры не раскрыта


Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Duckk 14 минут назад
Одно слово - Кормилица!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
92k
sapér Vodička 23 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
132
Bob143 Полчаса назад
Прекрасная выдрочка получилась!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
iovan2011 43 минуты назад
Когда больше не чем похвастаться
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
447
Шэльмавье фон Шольценко 47 минут назад
Наверное первый раз в жизни вижу азиатку с такими выдающимися дипломами. Выдра забавная.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Василий Афиногенов 49 минут назад
они и Геннадиев тоже любят)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
835
Андрей Понамарев 54 минуты назад
И выдра и сиськи хороши, косоглазие заработал смотря и туда и туда
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Majul Час назад
Где выдра, не вижу выдру ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Владимир Час назад
замануха!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Бровеносец в потёмках Час назад
Какой выдры?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Григорий 2 часа назад
какая выдра?! где? только сиськи)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
hairov 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Борис Карабанов 2 часа назад
Тема гетр не раскрыта. Тема ядер раскрыта частично.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Shtoppi 2 часа назад
чет мне кажется что в ролике акцент сделан совсем не на выдру ))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
kuchipachi 2 часа назад
Какая выдра? Где выдра?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Титек и котят уже мало для милоты, вот и экспериментируют с контентом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
GROMOZEKA 2 часа назад
Ну выдра тут не главный персонаж, очевидно…..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
496
tokol 2 часа назад
Тема сисек раскрыта на половину)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
140
Деньги Есть tokol 2 часа назад
Должна быть в женщине какая-то загадка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Musteline

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

426780



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Югре девушка вытащила трёх соседских детей из огня и погасила пожар
В Югре девушка вытащила трёх соседских детей из огня и погасила пожар
Как фашисты позвонили по телефону советскому снайперу. Что он им ответил
Как фашисты позвонили по телефону советскому снайперу. Что он им ответил
Набирающие популярность в сообществах
Робинзон с пулеметом, или Удивительная история дезертира Марка Гурского
Робинзон с пулеметом, или Удивительная история дезертира Марка Гурского
Торговая реклама старого Петербурга. Невский проспект
Торговая реклама старого Петербурга. Невский проспект
Оплачивайте, но не переплачивайте
Оплачивайте, но не переплачивайте
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизнь с домашним животным

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#интересно#факты#ДТП#Разное#забавно#дети#КИтай#позитив
#животные#интересное#автомир#в мире#США#подборка#Госдума#Еда#люди#авто аварии
#Прикол#автомобили#машина#история#Автовсячина#полиция#аварии#кино#новости#собака
Оплачивайте, но не переплачивайте Оплачивайте, но не переплачивайте Ласка Бусинка подставляет хозяйку Ласка Бусинка подставляет хозяйку Ёжик повеселил мужиков Ёжик повеселил мужиков Виброкот: котёнок пытается удержаться на коробке Виброкот: котёнок пытается удержаться на коробке Детёныш леопарда устроил охоту на хвост мамы Детёныш леопарда устроил охоту на хвост мамы Кошка приютила детёныша выдры Кошка приютила детёныша выдры

На что жалуетесь?

Вернуться