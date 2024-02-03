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Привычные котики и пёсики – это прекрасно. Но у некоторых любителей животных – энергичных и ярких бунтарей душа хочет чего-то другого.
Выдры — водоплавающие хищники, большую часть рациона которых составляет рыба и мясо. Эти млекопитающие относятся к семейству куньих. Поэтому неудивительно, что у них тоже вытянутое гибкое тело.
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