Девушка пытается повесить разводной ключ на стену

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Во время посещения мастерской девушку заинтересовал разводной ключ. После осмотра незаменимого во многих ситуациях инструмента героиня ролика решила повесить его на стену, однако у неё возникли некоторые проблемы.
У девушки возникли проблемы с разводным ключом.
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