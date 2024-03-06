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Девушка пытается повесить разводной ключ на стену

Девушка пытается повесить разводной ключ на стену

Автор:
06 марта 2024 08:02
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Девушка   Курьезы   Прикол   Юмор   разводной ключ   
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Во время посещения мастерской девушку заинтересовал разводной ключ. После осмотра незаменимого во многих ситуациях инструмента героиня ролика решила повесить его на стену, однако у неё возникли некоторые проблемы.

У девушки возникли проблемы с разводным ключом.

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Метки: Видео   Девушка   Курьезы   Прикол   Юмор   разводной ключ   
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6  комментариев
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1k
surgy 45 минут назад
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20k
Robin Hood Полчаса назад
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14k
кот базилий Полчаса назад
Тупость ее проблема
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9k
Vалѣнтиныч Полчаса назад
Надо уметь пользоваться "специально предназначенной дыркой (отверстием)"...
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39k
АнтонПолднев 2 часа назад
Нечего ржать. Она же видит, что остальные висят рогами вверх. Вот и этот пытается повесить так же.
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Fidel

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