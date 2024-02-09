Девушка показала навыки владения мячом

2421
1
1
И это тот самый случай, когда не все спортсмены в бутсах вряд ли смогут изобразить нечто подобное.
Вот это футболистка!
Источник:
Ссылки по теме:
- Максимально честный ответ
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- В Омске заметили женщину-водителя троллейбуса, которая в красном платье поправляла рога
- Футболист тяжело травмировал соперника во время матча
- Кот решил отдохнуть в футбольных воротах во время матча
Новости партнёров
реклама
игра в футбол и жонглирование мячом, не всегда синонимы