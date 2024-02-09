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Девушка показала навыки владения мячом

Девушка показала навыки владения мячом

Автор:
09 февраля 2024 11:10
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Девушка   Спорт   искусство владения мячом   красота   мячик   талант   футбол   
2421
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1

И это тот самый случай, когда не все спортсмены в бутсах вряд ли смогут изобразить нечто подобное.

Вот это футболистка!



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Метки: Видео   Девушка   Спорт   искусство владения мячом   красота   мячик   талант   футбол   
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12  комментариев
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7k
Кружок 2 часа назад
это не обязательно должна быть именно "футболистка"
игра в футбол и жонглирование мячом, не всегда синонимы
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830
Андрей Граф 18 минут назад
я так тоже, не умею ))))
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300
Лис Полчаса назад
я б забил)
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573
Anatoliy30 Полчаса назад
Наши тоже могут жонглировать мячом, но беда - они не могут играть в футбол.
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26k
ЦСКА Полчаса назад
Класс! Художественная гимнастка!
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25k
Павел Плеханов 47 минут назад
Тут, скорее, хорошая гимнастическая подготовка, а не футбольная.
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3k
Максим Макашев Час назад
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3k
Оксид Бетона Час назад
И чурки стоят втыкают!
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38k
АнтонПолднев 2 часа назад
Искусство составлять предложения на высоте

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117
Wolf АнтонПолднев 6 минут назад
Да! "не все ....вряд ли смогут", это - сильно!!!!
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11k
МихА 2 часа назад
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