Пассажир лифта оказался в непростой ситуации

2680
1
1
Короткий и забавный скетч для поднятия настроения. Герой видео ехал в лифте со своей второй половинкой, как вдруг оказался в очень непростой ситуации.
В шаге от провала
Парень с трудом устоял от соблазна.
Источник:
Ссылки по теме:
- Художница создаёт забавные комиксы, в которых многие девушки узнают себя
- Рыба ловко запрыгнула к девушке под рубашку
- Когда получила права: взаимоотношения представительниц слабого пола и авто
- Вор подключил украденную Wi-Fi камеру к сети и случайно стал звездой интернета
- По пути на нерест рыбы вынуждены "переходить дорогу"
Новости партнёров
А на видео - каблук Алеша в черном исполнении.
Скетч короткая одноактная пьеса комедийного содержания с небольшим числом действующих лиц (как правило, двумя, реже - тремя).