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Пассажир лифта оказался в непростой ситуации

Пассажир лифта оказался в непростой ситуации

Автор:
21 марта 2024 07:33
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Девушка   Прикол   Юмор   лифт   соблазн   
2680
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Короткий и забавный скетч для поднятия настроения. Герой видео ехал в лифте со своей второй половинкой, как вдруг оказался в очень непростой ситуации.

В шаге от провала

Парень с трудом устоял от соблазна.

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Метки: Видео   Девушка   Прикол   Юмор   лифт   соблазн   
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7  комментариев
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481
Добрый Самаритянин 41 минуту назад
Судя по майке, слюни у него текли и ДО созерцания прекрасного.
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430
ApolloOne 44 секунды назад
Хех, с нормальной подругой и обсудить можно.
А на видео - каблук Алеша в черном исполнении.
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5k
Serj81 18 минут назад
А снимает кто не ловкую ситуацию? Короче этим актерам только в Дисней за оскаром
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2k
Victor Полчаса назад
Он в зеркало смотрел, лифт с зеркалами
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780
Dsident 45 минут назад
Все мы в своего рода пассажиры этого лифта..
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11k
МихА Час назад
хороший жопчик
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Себастьян Перейра
  • Дата регистрации: 01.01.1970
  • 3108 постов (2997 в горячем)

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