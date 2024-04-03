«Супердлинноезд»: владелец металлолома, управляя автопоездом удивил Сеть

Грузовик, кузов которого доверху был набит мотоциклами, скутерами и деталями к ним, буксирующий, как минимум 14 тележек с трёхколёсными транспортными средствами, был запечатлён на оживлённой автомагистрали.

Как выяснилось позднее, дорожные полицейские, увидев короткий сюжет в китайской соцсети, приступили к поиску слишком жадного владельца металлолома.