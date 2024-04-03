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«Супердлинноезд»: владелец металлолома, управляя автопоездом удивил Сеть

«Супердлинноезд»: владелец металлолома, управляя автопоездом удивил Сеть

Автор:
03 апреля 2024 09:24
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Видео   Супердлинноезд   автопоезд   в мире   металлолом   удивительно   хлам   
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Китайский мотоциклист, встретив на своём пути автовереницу, гружёную пришедшими в негодность двухколёсными средствами для передвижения, запечатлел необычную, даже для Китая картину.

Грузовик, кузов которого доверху был набит мотоциклами, скутерами и деталями к ним, буксирующий, как минимум 14 тележек с трёхколёсными транспортными средствами, был запечатлён на оживлённой автомагистрали.

Как выяснилось позднее, дорожные полицейские, увидев короткий сюжет в китайской соцсети, приступили к поиску слишком жадного владельца металлолома.


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Метки: Видео   Супердлинноезд   автопоезд   в мире   металлолом   удивительно   хлам   
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1  комментарий
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просто Дмитрий 41 минуту назад
ГОЛЬ НА ВЫДУМКИ ХИТРА....
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2311 постов (2267 в горячем)

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