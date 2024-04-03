«Супердлинноезд»: владелец металлолома, управляя автопоездом удивил Сеть

1077
1
1
Китайский мотоциклист, встретив на своём пути автовереницу, гружёную пришедшими в негодность двухколёсными средствами для передвижения, запечатлел необычную, даже для Китая картину.
Грузовик, кузов которого доверху был набит мотоциклами, скутерами и деталями к ним, буксирующий, как минимум 14 тележек с трёхколёсными транспортными средствами, был запечатлён на оживлённой автомагистрали.
Как выяснилось позднее, дорожные полицейские, увидев короткий сюжет в китайской соцсети, приступили к поиску слишком жадного владельца металлолома.
Источник:
Ссылки по теме:
- Экстремалы из Бразилии вывели скайдайвинг на новый уровень!
- В США производят соленые огурцы в шоколаде
- Мощный пожар охватил небоскрёб в Бразилии
- Выход из метро с красивым видом
- Место, где живёт действительно много кошек
Новости партнёров
реклама