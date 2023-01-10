Реалистичный манекен для фильма ужасов

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До жути реалистичный манекен, сделанный для фильма ужасов Надругательство (Violation). Комната, в котором создан манекен не менее "весёлая".
Внимание к деталям поражает. Сделали даже волосы на теле.
Трек в видео: Emma Ruth Rundle & Thou - Out of Existence
Трек в видео: Emma Ruth Rundle & Thou - Out of Existence
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