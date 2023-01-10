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Реалистичный манекен для фильма ужасов

Реалистичный манекен для фильма ужасов

Автор:
10 января 2023 09:40
Сообщество : Кино
Метки: в мире   видео   интересно   кино   манекен   удивительно   фильм ужасов   
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До жути реалистичный манекен, сделанный для фильма ужасов Надругательство (Violation)⁠⁠. Комната, в котором создан манекен не менее "весёлая".
Внимание к деталям поражает. Сделали даже волосы на теле.

Трек в видео: Emma Ruth Rundle & Thou - Out of Existence

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Метки: в мире   видео   интересно   кино   манекен   удивительно   фильм ужасов   
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1  комментарий
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Ivan Shotgun 6 минут назад
Друг спрашивает: где можно заказать такой манекен- женщину?
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Dobriy drug

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