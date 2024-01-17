Экстремалы из Бразилии вывели скайдайвинг на новый уровень!

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Блогеры экстремалы устроили прыжки на батуте, поиграли между собой в футбол над облаками и за сутки ролик собрал 16 млн просмотров.
Выглядит со стороны происходящие крайне захватывающе, в качестве подстраховки у них были парашюты
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Но показалось что что-то там повесилось с краю...