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Экстремалы из Бразилии вывели скайдайвинг на новый уровень!

Экстремалы из Бразилии вывели скайдайвинг на новый уровень!

Автор:
17 января 2024 09:11
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   батут   в мире   воздушный шар   прыжок   скайдайвинг   удивительно   экстремалы   
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Блогеры экстремалы устроили прыжки на батуте, поиграли между собой в футбол над облаками и за сутки ролик собрал 16 млн просмотров.

Выглядит со стороны происходящие крайне захватывающе, в качестве подстраховки у них были парашюты

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Метки: Видео   батут   в мире   воздушный шар   прыжок   скайдайвинг   удивительно   экстремалы   
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2  комментария
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Станислав 2 часа назад
Невероятно круто. Завидую белой завистью.
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A.N. 49 минут назад
Выглядит захватывающе, конечно.

Но показалось что что-то там повесилось с краю...
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