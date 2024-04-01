Удивительная история пса Боджи, который ездит в общественном транспорте

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Весь день он ездит по Стамбулу, пользуясь самими разными видами транспорта! Гуляка спокойно пользуется автобусом, пригородными поездами, метро и даже иногда садится на паром, чтобы скататься на острова.
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Раннее утро. Народ стоит, ждёт служебный автобус до завода.
Прибегают 2 собаки, садятся, тоже чего ждут.
Приехал автобус, зашел народ. В автобус запрыгивает 1 собака. Вторая спокойно сидит.
Автобус поехал, оставшаяся псинка не торопясь поскакала по своим делам.
Другая собачка, в автобусе, важно доехала до проходной (ехать минут 20), шмыгнула под воротами и пошла на завод по своим собачьим делам. Видимо в каком то цехе живёт...
открываются двери в вагон, заходит пес, ложится по сиденье,
едет 3 или 4 остановки, заранее встает, ждет остановки = выходит ..
похож на этого .. немного меньше ..