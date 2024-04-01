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Удивительная история пса Боджи, который ездит в общественном транспорте

Удивительная история пса Боджи, который ездит в общественном транспорте

Автор:
01 апреля 2024 11:15
Сообщество : Животные
Метки: Боджи   Видео   животные   милота   пес   собака   
1107
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Весь день он ездит по Стамбулу, пользуясь самими разными видами транспорта! Гуляка спокойно пользуется автобусом, пригородными поездами, метро и даже иногда садится на паром, чтобы скататься на острова.

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Метки: Боджи   Видео   животные   милота   пес   собака   
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5  комментариев
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20k
КВТИУ-80 2 часа назад
А проездной де?
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6k
Дмитрий 8 минут назад
Как-то раз при мне в автобус зашли две собаки, одна села на пол подальше от двери, а вторая осталась стоять у дверей, на остановках она вытягивала шею и внимательно смотрела на улицу, наконец увидела нужный пейзаж, мотнула головой, подзывая напарницу, обе резво выскочили из автобуса и побежали куда-то по своему запланированному маршруту. Как они угадали номер автобусного маршрута?
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36k
Юрий 2 часа назад
Я тоже видел подобный случай.
Раннее утро. Народ стоит, ждёт служебный автобус до завода.
Прибегают 2 собаки, садятся, тоже чего ждут.
Приехал автобус, зашел народ. В автобус запрыгивает 1 собака. Вторая спокойно сидит.
Автобус поехал, оставшаяся псинка не торопясь поскакала по своим делам.
Другая собачка, в автобусе, важно доехала до проходной (ехать минут 20), шмыгнула под воротами и пошла на завод по своим собачьим делам. Видимо в каком то цехе живёт...
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1k
Graboid 2 часа назад
видел сам, начало 2000х, москва, метро, от реч/вокз в центр,
открываются двери в вагон, заходит пес, ложится по сиденье,
едет 3 или 4 остановки, заранее встает, ждет остановки = выходит ..
похож на этого .. немного меньше ..
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6k
Александр 2 часа назад
Хороший мальчик... Жаль его. Хозяина жаль.
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Terracotka
  • Дата регистрации: 24.03.2015
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