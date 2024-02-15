Маленький и бесстрашный домашний хищник

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Смелый не по годам котик решил показать псу, кто здесь главный. Он подкрался к дремлющему четвероногому другу человека и провёл умилительную атаку. А пёс и не против.
И так будет с каждым!
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