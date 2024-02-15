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Маленький и бесстрашный домашний хищник

Маленький и бесстрашный домашний хищник

Автор:
15 февраля 2024 11:27
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   животные   котёнок   милота   собака   
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Смелый не по годам котик решил показать псу, кто здесь главный. Он подкрался к дремлющему четвероногому другу человека и провёл умилительную атаку. А пёс и не против.

И так будет с каждым!

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Метки: Видео   Пёс   животные   котёнок   милота   собака   
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6  комментариев
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15k
котегRUS Полчаса назад
собакену тоже смешно стало..))
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3k
Deniss 3 минуты назад
Зверюга
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94k
Доктор Джонс 16 минут назад
Знатный зверюга...
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58k
Мойша 21 минуту назад
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60k
dima423 21 минуту назад
Прикольно) Хорошо когда есть домашние животные... Наблюдать такие моменты в жизни, это кайф конечно...
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11k
kaboza Полчаса назад
Начало Дружбы)))
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