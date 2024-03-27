Женщина вышла замуж в наряде из денег

Невеста сделала костюм для торжества из денег, чтобы похвастаться богатством. В ролике она танцует в накидке, на которую приклеены банкноты номиналом 100 (488 рублей) и 200 рандов (976 рублей), и в головном уборе из купюр номиналом в 50 рандов (244 рубля).

Видел было выложено на платформе TikTok. Аудитория одобрительно и с юмором отнеслась к нестандартному выбору невесты. Многие поздравляли молодую жену и просили у нее поделиться богатством.