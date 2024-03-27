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Женщина вышла замуж в наряде из денег

Женщина вышла замуж в наряде из денег

Автор:
27 марта 2024 07:46
Метки: Африка   Видео   ЮАР   в мире   деньги   невеста   
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В ЮАР женщина решила выйти замуж в необычном свадебном наряде. Она покрыла элементы своего костюма деньгами.

Невеста сделала костюм для торжества из денег, чтобы похвастаться богатством. В ролике она танцует в накидке, на которую приклеены банкноты номиналом 100 (488 рублей) и 200 рандов (976 рублей), и в головном уборе из купюр номиналом в 50 рандов (244 рубля).

Видел было выложено на платформе TikTok. Аудитория одобрительно и с юмором отнеслась к нестандартному выбору невесты. Многие поздравляли молодую жену и просили у нее поделиться богатством.

Источник:

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Метки: Африка   Видео   ЮАР   в мире   деньги   невеста   
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Отвратительный Мужик 2 часа назад
Ну была же нормальная страна пока негров не пускали в города построенные белыми. Как только пустили дикарей в города всё покатилось в пропасть.
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3577 постов (3541 в горячем)

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