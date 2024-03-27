Женщина вышла замуж в наряде из денег

1806
1
1
В ЮАР женщина решила выйти замуж в необычном свадебном наряде. Она покрыла элементы своего костюма деньгами.
Невеста сделала костюм для торжества из денег, чтобы похвастаться богатством. В ролике она танцует в накидке, на которую приклеены банкноты номиналом 100 (488 рублей) и 200 рандов (976 рублей), и в головном уборе из купюр номиналом в 50 рандов (244 рубля).
Видел было выложено на платформе TikTok. Аудитория одобрительно и с юмором отнеслась к нестандартному выбору невесты. Многие поздравляли молодую жену и просили у нее поделиться богатством.
Источник:
Ссылки по теме:
- Гиеновые собаки стали причиной затора на дороге
- Хромой медоед дал отпор леопарду
- Слоны действовали сообща, чтобы помочь детёнышу
- Разъяренный бегемот напал на автомобиль с туристами
- Антилопа обратила в бегство гепарда
Новости партнёров
реклама