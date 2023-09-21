Леопард остался голодным из-за своей жадности

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В Африке мужчина запечатлел неудачную охоту леопарда. Всему виной жадность хищной кошки.
Леопард, поймав детёныша бородавочника, намеревался перекусить в придорожном кустарнике, но заметил его более крупного сородича. Хищник отпустил поросёнка и устремился за более крупной дикой свиньёй и в итоге остался ни с чем.
Турист продолжил следить за жадным леопардом и запечатлел его атаку на зазевавшегося крокодила. Впрочем, крокодил тоже смог ускользнуть от голодного дикого зверя.
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