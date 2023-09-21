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Леопард остался голодным из-за своей жадности

Леопард остался голодным из-за своей жадности

Автор:
21 сентября 2023 07:45
Сообщество : Животные
Метки: Африка   Видео   в мире   жадность   животные   леопард   
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В Африке мужчина запечатлел неудачную охоту леопарда. Всему виной жадность хищной кошки.

Леопард, поймав детёныша бородавочника, намеревался перекусить в придорожном кустарнике, но заметил его более крупного сородича. Хищник отпустил поросёнка и устремился за более крупной дикой свиньёй и в итоге остался ни с чем.

Турист продолжил следить за жадным леопардом и запечатлел его атаку на зазевавшегося крокодила. Впрочем, крокодил тоже смог ускользнуть от голодного дикого зверя.

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Метки: Африка   Видео   в мире   жадность   животные   леопард   
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Сергей 41 минуту назад
За двумя "зайцами"
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Алексей Час назад
Тимон и Пумба... акуна мататата.....
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