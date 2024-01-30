Слоны действовали сообща, чтобы помочь детёнышу

Туристка Иоланда Де Клерк, приехавшая в Национальный парк слонов Аддо (ЮАР), запечатлела слоновью командную работу. Животные предпочли действовать сообща, чтобы помочь слонёнку выбраться из грязи.
Стадо слонов стояло на берегу маленького водоёма, и самый младший член семьи, отчаянно пытавшийся напиться и дотянуться до воды, соскользнул вниз и завяз в грязи. Забеспокоившиеся взрослые родственники принялись протягивать малышу хоботы, но он не сумел ухватиться ни за один из них.
На берегу начиналась уже настоящая паника, но в какой-то момент паре слонов пришла в головы мысль. Они спустились в водоём и начали подталкивать слонёнка к более пологому берегу. Через некоторое время детёныш сумел выйти и оказался в безопасности.
Иоланда, запечатлевшая эту трогательную сцену, добавила, что в тот момент испытала несказанное облегчение, так как очень переживала за слонёнка. А уж облегчение слонов наверняка было ещё более сильным.
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