Слоны действовали сообща, чтобы помочь детёнышу

Стадо слонов стояло на берегу маленького водоёма, и самый младший член семьи, отчаянно пытавшийся напиться и дотянуться до воды, соскользнул вниз и завяз в грязи. Забеспокоившиеся взрослые родственники принялись протягивать малышу хоботы, но он не сумел ухватиться ни за один из них.