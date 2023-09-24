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Антилопа обратила в бегство гепарда

Антилопа обратила в бегство гепарда

Автор:
24 сентября 2023 09:35
Сообщество : Животные
Метки: Видео   ЮАР   антилопа   в мире   гепард   животные   заповедник   
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В заповеднике в ЮАР туристы стали свидетелями забавного зрелища. Гепард напал на антилопу, но в итоге был вынужден спасаться бегством.

Гепард по природе своей спринтер, а не марафонец. Поскольку он не в состоянии выдержать длительную скоростную погоню, ему приходится ловить добычу за короткий отрезок времени. Следовательно, вероятность успеха охоты составляет от 40 до 50 процентов.

Иногда самый быстрый хищник на планете нападает на добычу в разы больше себя и терпит неудачу, как на кадрах видеозаписи, запечатлённой любителем дикой природы.

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Метки: Видео   ЮАР   антилопа   в мире   гепард   животные   заповедник   
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сеньор Леонсио 57 минут назад
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banzai7 18 минут назад
Ничего необычного. В салки играют.
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