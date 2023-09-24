Антилопа обратила в бегство гепарда

В заповеднике в ЮАР туристы стали свидетелями забавного зрелища. Гепард напал на антилопу, но в итоге был вынужден спасаться бегством.
Гепард по природе своей спринтер, а не марафонец. Поскольку он не в состоянии выдержать длительную скоростную погоню, ему приходится ловить добычу за короткий отрезок времени. Следовательно, вероятность успеха охоты составляет от 40 до 50 процентов.
Иногда самый быстрый хищник на планете нападает на добычу в разы больше себя и терпит неудачу, как на кадрах видеозаписи, запечатлённой любителем дикой природы.
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