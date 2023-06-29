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Гиена, плавающая на спине, повеселила пользователей сети

Гиена, плавающая на спине, повеселила пользователей сети

Автор:
29 июня 2023 08:05
Сообщество : Животные
Метки: Африка   ЮАР   в мире   гиена   животные   необычно   
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В Национальном парке Крюгера в ЮАР туристы стали свидетелями необычной сцены — гиена плавала в небольшом водоеме на спине.

Популярный водопой на юге Национального парка Крюгера в ЮАР посещают множество различных животных. Звери приходят сюда попить, но, как оказалось, некоторые просто любят поплескаться в водичке. Туристы стали свидетелями необычного зрелища — гиена плавала в небольшом водоеме, причем на спине.

«Сначала гиена казалась нерешительной, постоянно оглядывалась через плечо. В конце концов, она успокоилась и вошла в воду. Сначала медленно, потом нырнула. Плескаясь в мутной воде во время утренней жары, она веселилась от души», — рассказал автор видео.

Посетитель нацпарка не поверил глазам, когда гиена начала пытаться плыть на спине. Подняв все четыре лапы вверх, она беззаботно плескалась, лежа на воде. Чуть позже к ней присоединился еще один член стаи.

Гиены считаются сухопутными животными, хотя эти находчивые млекопитающие используют водные источники по разным причинам. В жару они сидят в мелких водоемах, чтобы охладиться, а в остальное время ищут там добычу.

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Метки: Африка   ЮАР   в мире   гиена   животные   необычно   
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Serg2001 12 минут назад
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