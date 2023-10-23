Разъяренный бегемот напал на автомобиль с туристами

В Ботсване бегемота заинтересовал автомобиль с туристами. В какой момент животное психануло и решило атаковать чужаков.
Американские любители путешествий, остановившиеся в дельте реки Окаванго, в Ботсване, привлекли внимание хозяина заболоченного водоёма.
Водитель, увидев надвигающуюся опасность в виде разгневанного гиппопотама, завёл двигатель автомобиля, чем усугубил ситуацию.
Бегемот бросился на издающее угрожающие звуки транспортное средство и прокусил боковую дверь, тем самым надолго оставив память туристам о встрече с собой.
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Со слов пожилой путешественницы, успевшей сфотографировать момент атаки, в результате удара дверь, крыло, рамка ветрового стекла и боковое зеркало пришли в полную негодность.
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