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Разъяренный бегемот напал на автомобиль с туристами

Разъяренный бегемот напал на автомобиль с туристами

Автор:
23 октября 2023 07:44
Сообщество : Животные
Метки: Африка   Видео   бегемот   ботсвана   в мире   животные   инцидент   
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В Ботсване бегемота заинтересовал автомобиль с туристами. В какой момент животное психануло и решило атаковать чужаков.

Американские любители путешествий, остановившиеся в дельте реки Окаванго, в Ботсване, привлекли внимание хозяина заболоченного водоёма.

Водитель, увидев надвигающуюся опасность в виде разгневанного гиппопотама, завёл двигатель автомобиля, чем усугубил ситуацию.

Бегемот бросился на издающее угрожающие звуки транспортное средство и прокусил боковую дверь, тем самым надолго оставив память туристам о встрече с собой.

Со слов пожилой путешественницы, успевшей сфотографировать момент атаки, в результате удара дверь, крыло, рамка ветрового стекла и боковое зеркало пришли в полную негодность.

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Метки: Африка   Видео   бегемот   ботсвана   в мире   животные   инцидент   
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3  комментария
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Горожанин 2 часа назад
Конечно психанул. Дела свои интимные делаешь, опу можешь, тихо, мирно, никому не мешаешь. И тут на тебе - туристы! Смотрят нагло без всякого стыда, ещё и снимают! Любой бы на месте бегемота психанул.
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vasilykopkov Час назад
Вот что бывает с теми, к то вторгается в личное пространство...
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