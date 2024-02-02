Гиеновые собаки стали причиной затора на дороге

Пробка на дороге может образоваться по множеству самых разных причин, но эта причина получилась и необычной, и, как ни странно, милой.

Ламберт Фурие поделился в интернете сценкой, которую он запечатлел в Национальном парке Крюгера (ЮАР). На дорогу вышло большое количество гиеновых собак (особенно преобладал молодняк), и животные решили неплохо провести время и отдыхая, и играя. Стало ясно, что ни одна машина дальше не поедет — по крайней мере, в течение какого-то времени.