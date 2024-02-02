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Гиеновые собаки стали причиной затора на дороге

Гиеновые собаки стали причиной затора на дороге

Автор:
02 февраля 2024 08:05
Сообщество : Животные
Метки: Африка   Видео   Парк Крюгера   в мире   животные   милота   
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В Национальном парке Крюгера (ЮАР) гиеновидные собаки спровоцировали небольшую пробку на дороге. Взрослые особи и молодняк решили сделать остановку и помешали проезду машинам с туристами.

Пробка на дороге может образоваться по множеству самых разных причин, но эта причина получилась и необычной, и, как ни странно, милой.
Ламберт Фурие поделился в интернете сценкой, которую он запечатлел в Национальном парке Крюгера (ЮАР). На дорогу вышло большое количество гиеновых собак (особенно преобладал молодняк), и животные решили неплохо провести время и отдыхая, и играя. Стало ясно, что ни одна машина дальше не поедет — по крайней мере, в течение какого-то времени.

Впрочем, вряд ли кто-то из посетителей парка обиделся на диких собак. В конце концов, люди приехали посмотреть на животных — вот люди и посмотрели на животных.

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Метки: Африка   Видео   Парк Крюгера   в мире   животные   милота   
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