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Хромой медоед дал отпор леопарду

Хромой медоед дал отпор леопарду

Автор:
24 сентября 2023 10:01
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Медоед   ЮАР   в мире   животные   леопард   
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Путешествующий по трансграничному парку Кгалагадив в ЮАР турист запечатлел схватку барсука-медоеда и леопарда.

Любитель дикой природы, путешествуя несколько дней назад по территории трансграничного парка Кгалагади, стал свидетелем схватки двух хищников.
Представиль семейства кошачьих не смог подавить сопротивления лысого барсука, по природе своей обладающего очень агрессивным нравом.

Нанеся ему травму задней лапы, леопард продолжил преследование зверя, в разы уступающего ему в комплекции. Однако медоед не собирался становиться ужином хищника. Он несколько раз укусил пятнистого зверя и в конечном итоге заставил его отступить.

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Метки: Видео   Медоед   ЮАР   в мире   животные   леопард   
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4  комментария
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935
Сергей Полчаса назад
выхватил пятнистый, молодой ещё. Видео смотрел, там медоед 5 львиц размотал. Насколько осведомлен, медоед вообще самый опасный персонаж. А как он на гремучую охотится жесть... Мечта увидеть в живую этого отморозка.
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17k
Shtoppi 14 минут назад
чет леопард толстый какой-то? по ходу это самка беременная, потому и заморачиваться особо не стала.
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445
дмитрий викторович 20 минут назад
Лео сытый, поэтому просто поигрался.
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