Хромой медоед дал отпор леопарду

Путешествующий по трансграничному парку Кгалагадив в ЮАР турист запечатлел схватку барсука-медоеда и леопарда.
Любитель дикой природы, путешествуя несколько дней назад по территории трансграничного парка Кгалагади, стал свидетелем схватки двух хищников.
Представиль семейства кошачьих не смог подавить сопротивления лысого барсука, по природе своей обладающего очень агрессивным нравом.
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Нанеся ему травму задней лапы, леопард продолжил преследование зверя, в разы уступающего ему в комплекции. Однако медоед не собирался становиться ужином хищника. Он несколько раз укусил пятнистого зверя и в конечном итоге заставил его отступить.
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