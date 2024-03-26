Грузовик не довёз газовые баллоны и вызвал апокалипсис на улице в Бразилии

В прошлую пятницу, 22 марта камера видеонаблюдения, установленная на улице Торквато Хоакима Родригеса, в районе Вила Мария Леонор, в городе Деадема (штат Сан-Паулу, Бразилия), запечатлела потерю опасного груза, выпавшего из кузова грузовика.

Судя по кадрам записи, владелец белой легковушки, прокладывающий маршрут следом за грузовиком, успел задним ходом покинуть ставшую опасной дорогу и спасти своё транспортное средство.

По сообщениям СМИ, в результате происшествия ни один газовый баллон не взорвался и никто не пострадал.