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Грузовик не довёз газовые баллоны и вызвал апокалипсис на улице в Бразилии

Грузовик не довёз газовые баллоны и вызвал апокалипсис на улице в Бразилии

Автор:
26 марта 2024 09:42
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Бразилия   Видео   большегруз   газовые балоны   грузовик   фейл   
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Большегруз, преодолевая внушительный подъём, растерял свой груз, скатившийся с уклона дороги.

В прошлую пятницу, 22 марта камера видеонаблюдения, установленная на улице Торквато Хоакима Родригеса, в районе Вила Мария Леонор, в городе Деадема (штат Сан-Паулу, Бразилия), запечатлела потерю опасного груза, выпавшего из кузова грузовика.


Судя по кадрам записи, владелец белой легковушки, прокладывающий маршрут следом за грузовиком, успел задним ходом покинуть ставшую опасной дорогу и спасти своё транспортное средство.


По сообщениям СМИ, в результате происшествия ни один газовый баллон не взорвался и никто не пострадал.


Источник:

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Метки: Бразилия   Видео   большегруз   газовые балоны   грузовик   фейл   
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7  комментариев
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143k
parallax Час назад
А чего бы им взорваться? Если газовый вентиль имеет механическую защиту (колпак), то ничего не будет.
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544
А П 7 минут назад
в белой машине больше кирпичей, чем баллонов на улице.
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5k
Искандер 10 минут назад
Представляю, сколько там грохоту было, особенно, если они пустые!
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7k
Lexx 17 минут назад
Может там гелий, углекислота или аргон, с чего им взрываться.
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800
Шурман Полчаса назад
Когда маленький был бабушка и на печи готовила и иногда на плите газовой и вот эти баллоны забирали 1 раз в неделю и привозили новые , бабушка жила в предгорье а там асфальта от природы не было , так вот подъезжает зилок каждое воскресение в 6 утра и мы с дедом этот баллон катим и я всегда думал а если зил перевернется или когда сгружает это чудо и долбанет ? . Я к стати в 6 лет уже сам умел подрубать новый баллон потому что дед как всегда в полетах был а бабушка уже у плиты стояла это примерно 85-86 год был .
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Parizhanka
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 1823 поста (1777 в горячем)

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