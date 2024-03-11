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Неудачная доставка букета цветов

Неудачная доставка букета цветов

Автор:
11 марта 2024 08:24
Метки: Видео   Одесса   Украина   букет   букет цветов   неудача   фейл   цветы   
1622
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Камера наблюдения, установленная в многоквартирном доме, запечатлела неудачную доставку букета цветов. Парень решил порадовать девушку на 8 марта и пришёл к её двери с огромным букетом. Однако излишняя спешка сыграла с ним злую шутку.

Поспешишь — людей насмешишь

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Метки: Видео   Одесса   Украина   букет   букет цветов   неудача   фейл   цветы   
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3  комментария
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russger Час назад
И она сразу с телефоном вышла. А не наёпывают ли нас?
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Себастьян Перейра

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