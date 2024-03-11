Неудачная доставка букета цветов

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Камера наблюдения, установленная в многоквартирном доме, запечатлела неудачную доставку букета цветов. Парень решил порадовать девушку на 8 марта и пришёл к её двери с огромным букетом. Однако излишняя спешка сыграла с ним злую шутку.
Поспешишь — людей насмешишь
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