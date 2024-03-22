Необычный курьер в Бразилии

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В сети набирает популярность видеоролик с мужчиной из Бразилии, доставляющим заказы необычным образом. Многие комментаторы уже прозвали его боссом всех курьеров.
Ничего необычного, просто курьер в Бразилии
Одно можно сказать точно, у мужчины неплохая физическая форма.
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