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Необычный курьер в Бразилии

Необычный курьер в Бразилии

Автор:
22 марта 2024 08:49
Метки: Бразилия   Видео   Прикол   в мире   доставка   курьер   
1447
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В сети набирает популярность видеоролик с мужчиной из Бразилии, доставляющим заказы необычным образом. Многие комментаторы уже прозвали его боссом всех курьеров.

Ничего необычного, просто курьер в Бразилии

Одно можно сказать точно, у мужчины неплохая физическая форма. 

Источник:

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Метки: Бразилия   Видео   Прикол   в мире   доставка   курьер   
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2  комментария
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poбт Час назад
чел просто не в курсе как гироскутером пользоваться

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БамбарбияКиргуду 2 часа назад
Ну чо,недолго ему так ездить осталось.
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3579 постов (3485 в горячем)

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