В Бразилии нетрезвого воришку постигла двойная неудача

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Камера видеонаблюдения, установленная в бразильском продовольственном магазине, запечатлела неудачную попытку кражи. Мужчина попытался спрятать бутылку с алкоголем в шортах и вынести её из магазина. Однако его постигла неудача.
Бутылка с алкоголем предательски выпала и разбилась. Затем воришка попытался спешно скрыться, но и тут его постигла неудача.
Источник:
АНТИФИШКИ
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