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В Бразилии нетрезвого воришку постигла двойная неудача

В Бразилии нетрезвого воришку постигла двойная неудача (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 апреля 2022 10:55
Сообщество : Криминал
Метки: Бразилия   алкоголь   видео   вор   кража   неудача   неудачник   прикол   фейл   
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Камера видеонаблюдения, установленная в бразильском продовольственном магазине, запечатлела неудачную попытку кражи. Мужчина попытался спрятать бутылку с алкоголем в шортах и вынести её из магазина. Однако его постигла неудача.
Бутылка с алкоголем предательски выпала и разбилась. Затем воришка попытался спешно скрыться, но и тут его постигла неудача.

Источник:

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Метки: Бразилия   алкоголь   видео   вор   кража   неудача   неудачник   прикол   фейл   
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4  комментария
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44k
dima423 59 минут назад
Бразилия? ...значит щас его будут убивать и расчленять)
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speaktr-st 7 минут назад
Было бы кккомбо, если бы он еще на острое отколовшееся донышко жопой сел и заехал на больничку.
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9k
Hunson Abadeer 19 минут назад
не его день
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