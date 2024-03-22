Девушка повредила дорогой автомобиль, снимая ролик

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Миниатюрная девушка решила станцевать на крыше автомобиля марки Lamborghini. Даже небольшого веса героини ролика хватило, чтобы нанести автомобилю ущерб.
Потанцевала так потанцевала
Итогом танца стало разбитое лобовое стекло и помятая крыша.
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Метки: Lamborghini Автомобиль Видео Девушка танец фейл
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