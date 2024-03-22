FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12689 постов • 855 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Автомир
Девушка повредила дорогой автомобиль, снимая ролик

Девушка повредила дорогой автомобиль, снимая ролик

Автор:
22 марта 2024 08:32
Сообщество : Автомир
Метки: Lamborghini   Автомобиль   Видео   Девушка   танец   фейл   
3134
1
1

Миниатюрная девушка решила станцевать на крыше автомобиля марки Lamborghini. Даже небольшого веса героини ролика хватило, чтобы нанести автомобилю ущерб.

Потанцевала так потанцевала

Итогом танца стало разбитое лобовое стекло и помятая крыша.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Lamborghini   Автомобиль   Видео   Девушка   танец   фейл   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
26k
Сибиряк 2 часа назад
"Наказывать" её будут долго и в особо циничной форме
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
18k
Majul 5 минут назад
Ну а теперь на отработку, на пару лет. Ибо дорого это существо не стоит, а заработать иным способом оно не способно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
393k
Алексей 18 минут назад
ой стекло треснуло. покуй! пляшем
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Marlboro 22 минуты назад
Надеюсь жопой натрясла лайков чтобы оплатить починку стекла и кровли. У Ламбы это будет стоить не дешево. По мне так не натрясла и на половину...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2
DuckTales Полчаса назад
Сдается мне, что это договорнячок
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
345
И Ш Полчаса назад
Паскудная карлица.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Алексей 39 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Отвратительный Мужик Час назад
Это её тачка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
paranoik_ Час назад
Дырка её стоит точно меньше этого ламбо. Поэтому сделка, как ни крути, для автовладельца невыгодная
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
poбт Час назад
не понял
из какого говна у нее сделана лобовуха?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
80
Bolo Yeung Час назад
Пися есть-значит в долу неостанется
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
мемфрид Час назад
Расстрелять
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Алексей 2 часа назад
Оператор, похоже, такая же дура. У любого мужика рука бы дрогнула.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
БамбарбияКиргуду 2 часа назад
Маленькая тварь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Андрей Иванов 2 часа назад
Отработает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3579 постов (3485 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

628290



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Упоротые объявления знакомств с сюрпризом
Упоротые объявления знакомств с сюрпризом
"Ноги переломаем": девятиклассницу затравили после победы в школьном конкурсе красоты
"Ноги переломаем": девятиклассницу затравили после победы в школьном конкурсе красоты
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 21 марта
Мемы из соцсетей. Свежак за 21 марта
Стоп-кадр
Стоп-кадр
Независимый обзор трех Power Bank c Алиэкспресс
Независимый обзор трех Power Bank c Алиэкспресс
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 21 марта

Лучшие демотиваторы
Еще чуть-чуть и он продаст тебе арбуз

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Прикол#забавно#ДТП#авто аварии#Ynews#Китай#подборка#красота
#животные#в мире#интересно#люди#интересное#Автовсячина#история#дети#Россия#кошка
#автомобили#машина#факты#Юмор#аварии#кот#кино#позитив#фильм#задержание
Стали известны цены и характеристики всех версий электрокара Xiaomi SU7 (6 фото) Стали известны цены и характеристики всех версий электрокара Xiaomi SU7 (6 фото) Неожиданный финал танца на столе Неожиданный финал танца на столе Реклама процедуры с неожиданным финалом Реклама процедуры с неожиданным финалом Стрип-пластика для начинающих от&nbsp;задорной "ящерки" Стрип-пластика для начинающих от задорной "ящерки" Приключения неуклюжей сотрудницы магазина Приключения неуклюжей сотрудницы магазина Парень сделал момент знакомства с девушкой незабываемым Парень сделал момент знакомства с девушкой незабываемым

На что жалуетесь?

Вернуться