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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1289 постов • 56 подписчиков подписаться
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На Ставрополье мигранты запрыгнули на Вечный Огонь и пытались его потушить, снимая всё на видео

На Ставрополье мигранты запрыгнули на Вечный Огонь и пытались его потушить, снимая всё на видео

Автор:
19 марта 2024 09:02
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Вечный огонь   Видео   Ставрополь   ЧП   быдло   в мире   люди   мигранты   потушить   
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Однако очевидцы вызвали полицию, после чего нарушители были вычислены по камерам.

К настоящему времени один из героев видео был задержан и арестован. Ему предъявили обвинение в осквернении символов воинской славы России, совершенном группой лиц. Двое других подозреваемых сейчас находятся в розыске. Стал ли фигурантом уголовного дела оператор, снимавший на мобильный телефон акт посягательства на памятник, в сообщении ведомства не уточняется.


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Метки: Вечный огонь   Видео   Ставрополь   ЧП   быдло   в мире   люди   мигранты   потушить   
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Alex Полчаса назад
гниды черножопые
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Руслан Минуту назад
Дикари они и есть дикари. Им не место в нормальном обществе. Либо в аулах пусть живут, либо в клетке - тюрьме или зоопарке...Доталирастились, бл@ть. Черножопого бабуина и назвать публично нельзя обезьяной и чуркой, достоинство, видите ли, задевает
Какое у этих тупых обезьян достоинство?
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Aleksandr 6 минут назад
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