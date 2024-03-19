На Ставрополье мигранты запрыгнули на Вечный Огонь и пытались его потушить, снимая всё на видео

К настоящему времени один из героев видео был задержан и арестован. Ему предъявили обвинение в осквернении символов воинской славы России, совершенном группой лиц. Двое других подозреваемых сейчас находятся в розыске. Стал ли фигурантом уголовного дела оператор, снимавший на мобильный телефон акт посягательства на памятник, в сообщении ведомства не уточняется.



