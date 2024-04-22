Мужчины хотели обогатиться нефтью, но в итоге устроили пожар

В свою очередь агентство North Press, ссылаясь на полуофициальную сирийскую газету Al-Watan, сообщило, что причиной ЧП стали злоумышленники, которые пытались незаконно «врезаться» в трубопровод недалеко от города Аль-Фурклус, к востоку от Хомса. Прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили там генератор и автоцистерну.

В результате взрыва трубопровода, по данным издания, один из несостоявшихся воров погиб, другие получили ранения. Сообщается, что спасателям уже удалось потушить пожар.