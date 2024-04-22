Мужчины хотели обогатиться нефтью, но в итоге устроили пожар

В провинции Хомс в центральной Сирии прогремел взрыв на нефтепроводе. По предварительным данным, ЧП произошло в результате того, что несколько неизвестных пытались слить нефть, незаконно "врезавшись" прямо в трубу.
Официальное сирийское информационное агентство SANA сообщило, что серьёзный пожар на нефтепроводе вспыхнул в районе Аль-Фурклус в провинции Хомс, однако, причин ЧП не называло. Другое новостное агентство IRNA опубликовало видео огромного огненного факела, снятое прибывшими на место происшествия пожарными.
В свою очередь агентство North Press, ссылаясь на полуофициальную сирийскую газету Al-Watan, сообщило, что причиной ЧП стали злоумышленники, которые пытались незаконно «врезаться» в трубопровод недалеко от города Аль-Фурклус, к востоку от Хомса. Прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили там генератор и автоцистерну.
В результате взрыва трубопровода, по данным издания, один из несостоявшихся воров погиб, другие получили ранения. Сообщается, что спасателям уже удалось потушить пожар.
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