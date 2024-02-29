Мужчина отказывается покидать дом, который может в любой момент рухнуть со скалы в океан

Житель Южной Калифорнии не хочет покидать свой особняк, балансирующий над краем пропасти. При этом дом стоимостью в $16 миллионов (1,4 млрд. рубл.) может смыть в Тихий океан уже при следующем значительном ненастье.

ЧП случилось в феврале, во время сильного шторма: огромный кусок скалы, выступавший «подножием» особняка, обрушился в воду. К счастью, оползень прошел ровно по невидимой границе, не затронув ни один из домов, расположенных поблизости