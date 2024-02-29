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Мужчина отказывается покидать дом, который может в любой момент рухнуть со скалы в океан

Мужчина отказывается покидать дом, который может в любой момент рухнуть со скалы в океан

Автор:
29 февраля 2024 09:55
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   США   в мире   дом   люди   мужчина   особняк   пенсионер   шторм   
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81-летний пенсионер из США не желает покидать свой особняк, который из-за шторма оказался на краю пропасти.

Житель Южной Калифорнии не хочет покидать свой особняк, балансирующий над краем пропасти. При этом дом стоимостью в $16 миллионов (1,4 млрд. рубл.) может смыть в Тихий океан уже при следующем значительном ненастье.

ЧП случилось в феврале, во время сильного шторма: огромный кусок скалы, выступавший «подножием» особняка, обрушился в воду. К счастью, оползень прошел ровно по невидимой границе, не затронув ни один из домов, расположенных поблизости

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Метки: Видео   США   в мире   дом   люди   мужчина   особняк   пенсионер   шторм   
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2  комментария
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Андрей Иванов Час назад
Дедука старенький, ему всё равно. Я б на его месте тоже никуда бы не пошёл
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14k
кот базилий 2 часа назад
Хороший домишко.
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