Мужчина отказывается покидать дом, который может в любой момент рухнуть со скалы в океан

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81-летний пенсионер из США не желает покидать свой особняк, который из-за шторма оказался на краю пропасти.
Житель Южной Калифорнии не хочет покидать свой особняк, балансирующий над краем пропасти. При этом дом стоимостью в $16 миллионов (1,4 млрд. рубл.) может смыть в Тихий океан уже при следующем значительном ненастье.
ЧП случилось в феврале, во время сильного шторма: огромный кусок скалы, выступавший «подножием» особняка, обрушился в воду. К счастью, оползень прошел ровно по невидимой границе, не затронув ни один из домов, расположенных поблизости
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