Хорошая реакция уберегла парня от упавшего с крыши снега

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Мужчина стоял возле дома, как вдруг рядом с ним сошла небольшая лавина с крыши. Инцидент попал на видео.
Слух и хорошая реакция уберегли героя видео от травм. Услышав грохот со стороны крыши, парень отбежал в безопасное место.
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