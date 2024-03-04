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Хорошая реакция уберегла парня от упавшего с крыши снега

Хорошая реакция уберегла парня от упавшего с крыши снега

Автор:
04 марта 2024 11:17
Метки: Видео   в мире   крыша   люди   повезло   снег   
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Мужчина стоял возле дома, как вдруг рядом с ним сошла небольшая лавина с крыши. Инцидент попал на видео.

Слух и хорошая реакция уберегли героя видео от травм. Услышав грохот со стороны крыши, парень отбежал в безопасное место.

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Метки: Видео   в мире   крыша   люди   повезло   снег   
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Себастьян Перейра

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