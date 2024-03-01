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Девушка рассказала, каково глухому человеку приспосабливаться к миру

Девушка рассказала, каково глухому человеку приспосабливаться к миру

Автор:
01 марта 2024 10:57
Сообщество : Жизнь
Метки: Видео   Девушка   Жизнь   в мире   глухая   красотка   люди   слух   
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Перед нами девушка по имени Даша, у которой проблемы со слухом. Это можно понять из её речи. Но милашка не опустила руки, а начала бороться и заниматься делами, чтобы сделать этот мир лучше.

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Метки: Видео   Девушка   Жизнь   в мире   глухая   красотка   люди   слух   
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Vladimir “Kvork” Tolkunov 3 минуты назад
молодец, позитивная девчонка
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