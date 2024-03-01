Девушка рассказала, каково глухому человеку приспосабливаться к миру

812
1
1
Перед нами девушка по имени Даша, у которой проблемы со слухом. Это можно понять из её речи. Но милашка не опустила руки, а начала бороться и заниматься делами, чтобы сделать этот мир лучше.
Источник:
Ссылки по теме:
- Почти: не самая успешная попытка девушки проехать через ворота
- Мужчина узнаёт, что анонимным донором почки была его дочь
- Сотрудник МЧС спас девушку, которая решила покончить с собой
- Симпатичной девушкой стать не так уж и сложно
- Отлетевшее колесо чуть не покалечило девушку
Новости партнёров
реклама