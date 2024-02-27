Классный старый фокус с пальцами

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Фокусы с "оторванными" пальцами считаются одними из самых известных и старых в мире. Особенно сильное впечатление они производят на детей..
Старый фокус с превосходным исполнением. Ловкость рук и никакого мошенничества.
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