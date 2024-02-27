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Классный старый фокус с пальцами

Классный старый фокус с пальцами

Автор:
27 февраля 2024 14:26
Метки: Видео   в мире   интересно   люди   пальцы   фокус   
1722
1
1

Фокусы с "оторванными" пальцами считаются одними из самых известных и старых в мире. Особенно сильное впечатление они производят на детей..

Старый фокус с превосходным исполнением. Ловкость рук и никакого мошенничества.

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Метки: Видео   в мире   интересно   люди   пальцы   фокус   
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78k
Viktor 51 минуту назад
Ух, шайтан!

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18k
Сергей 18 минут назад
-Вчера на дискотеке был задержан Амаяк Акопян. У него было найдена 2 грамма "сим- салабима" и коробок "ахалай-махалай".
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92k
sapér Vodička 42 минуты назад
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54k
Андрей 58 минут назад
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