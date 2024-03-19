Хозяйка, а почесать? Енот выпрашивает ласку

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Енот любит, когда его чешет хозяйка. Зверёк просит, чтобы его почесали при каждой удобной возможности. А как ваш питомец выпрашивает ласку?
Все домашние животные любят ласку, даже те, которые совсем недавно считались дикими и нелюдимыми созданиями. К примеру, енот из этого видео обожает почесушки, поэтому выпрашивает их при любой возможности.
Если хозяйка находится рядом, значит полосатый питомец обязательно попросит ее о почесушках, и она с радостью согласится. И это не удивительно. Разве можно отказать такому милому и забавному питомцу?
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