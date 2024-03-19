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Хозяйка, а почесать? Енот выпрашивает ласку

Хозяйка, а почесать? Енот выпрашивает ласку

Автор:
19 марта 2024 07:35
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Реакция   енот   животные   милота   
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Енот любит, когда его чешет хозяйка. Зверёк просит, чтобы его почесали при каждой удобной возможности. А как ваш питомец выпрашивает ласку?

Все домашние животные любят ласку, даже те, которые совсем недавно считались дикими и нелюдимыми созданиями. К примеру, енот из этого видео обожает почесушки, поэтому выпрашивает их при любой возможности.

Если хозяйка находится рядом, значит полосатый питомец обязательно попросит ее о почесушках, и она с радостью согласится. И это не удивительно. Разве можно отказать такому милому и забавному питомцу?

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Метки: Видео   Прикол   Реакция   енот   животные   милота   
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3  комментария
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10k
Serg Час назад
Да забавный питомец, как только уйдешь из дома, так он твой дом труба шатал
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1k
... Полчаса назад
Не заводите енота дома, хуже только мартышку приютить
я знаю что говорю.
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