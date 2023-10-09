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Пёс чуть до смерти не напугал своего хозяина

Пёс чуть до смерти не напугал своего хозяина

Автор:
09 октября 2023 07:58
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Пёс   Реакция   животные   собака   
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Пёс по кличке Гиллиган с интересом наблюдал из окна дома хозяина за происходящим на улице. Неожиданно он увидел что-то, что его сильно встревожило.

Четвероногий друг человека, живущий в Летбридже (Альберта, Канада), с интересом смотрел в окно и увидел нечто тревожное. Настолько тревожное, что это таинственное «нечто» необходимо было облаять.

Именно так питомец и поступил, совершенно не приняв в расчёт тот факт, что рядом дремлет его хозяин. Похоже, теперь в семействе появилось видео, которое раз за разом всех смешит, ведь бедный мужчина проснулся с криком ужаса.

Зрители тоже посмеялись над ситуацией, но отметили, что это тот случай, когда пса не за что ругать. Бдительный Гиллиган всего лишь делал свою работу.

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Метки: Видео   Прикол   Пёс   Реакция   животные   собака   
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2  комментария
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65k
Александр Ломовицкий 42 минуты назад
собакены они такие


Ссылка coub.com
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Mexanik79 54 секунды назад
Ссылка www.youtube.com
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