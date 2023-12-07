Енот стащил угощение, предназначавшееся курьеру

Мужчина по имени Джеффри оставляет около своего дома контейнер с различными закусками. Любой сотрудник службы доставки может взять из него упаковку с чипсами, крекерами и другими вкусностями. В один прекрасный день к дому мужчины наведался воришка.
Любой курьер, который привозит заказ мужчине по имени Джеффри, имеет возможность угоститься чем-нибудь вкусненьким.
Джеффри и его жена давно взяли за правило оставлять для сотрудников службы доставки контейнер — в нём лежат чипсы, крекеры, печенье и другие подобные вкусности. Вот только в один прекрасный день на крыльцо явился персонаж, не имеющий никакого отношения к курьерской службе, но при этом желающий отведать дармовое угощение.
Джеффри оставалось только посмеяться, просматривая запись с камеры видеонаблюдения. Оказывается, их с супругой обокрал енот. Но даже несмотря на это дерзкое преступление домовладельцы продолжат оставлять угощение для курьеров.
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