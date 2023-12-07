FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 15373 поста • 1694 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные
Енот стащил угощение, предназначавшееся курьеру

Енот стащил угощение, предназначавшееся курьеру

Автор:
07 декабря 2023 07:25
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   в мире   енот   животные   кража   
838
2
1

Мужчина по имени Джеффри оставляет около своего дома контейнер с различными закусками. Любой сотрудник службы доставки может взять из него упаковку с чипсами, крекерами и другими вкусностями. В один прекрасный день к дому мужчины наведался воришка.

Любой курьер, который привозит заказ мужчине по имени Джеффри, имеет возможность угоститься чем-нибудь вкусненьким.

Джеффри и его жена давно взяли за правило оставлять для сотрудников службы доставки контейнер — в нём лежат чипсы, крекеры, печенье и другие подобные вкусности. Вот только в один прекрасный день на крыльцо явился персонаж, не имеющий никакого отношения к курьерской службе, но при этом желающий отведать дармовое угощение.

Джеффри оставалось только посмеяться, просматривая запись с камеры видеонаблюдения. Оказывается, их с супругой обокрал енот. Но даже несмотря на это дерзкое преступление домовладельцы продолжат оставлять угощение для курьеров.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   Прикол   в мире   енот   животные   кража   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
127k
parallax 52 минуты назад
Знал где искать вкусняшки. Видимо не впервой. ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
vasilykopkov 8 минут назад
"Лесная братва" - теперь в реале...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Dobriy drug

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1016600



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Одно из самых быстро раскрытых убийств
Одно из самых быстро раскрытых убийств
TEXIT: Техас собрал необходимое количество подписей для голосования о выходе из состава США
TEXIT: Техас собрал необходимое количество подписей для голосования о выходе из...
Набирающие популярность в сообществах
Отреставрирована скульптура принцессы Турандот, ранее дважды сломанная нетрезвыми "альпинистами"⁠⁠
Отреставрирована скульптура принцессы Турандот, ранее дважды сломанная нетрезвыми...
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Ох уж эти задачки
Ох уж эти задачки
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальный подарок

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#в мире#интересное#кино#забавно#авто аварии#история#Москва#Разное
#автомобили#животные#люди#Прикол#аварии#позитив#США#подборка#Мемы#соцсети
#автомир#интересно#Юмор#фильм#ДТП#факты#Автовсячина#собака#Ynews#СССР
Ох уж эти задачки Ох уж эти задачки Обезьяна несколько раз обокрала магазин Обезьяна несколько раз обокрала магазин Макаронина с живой начинкой Макаронина с живой начинкой Боевой кот кошмарит собак на улице в Турции Боевой кот кошмарит собак на улице в Турции Овцы сбежали от хозяина и решили погулять по городу Овцы сбежали от хозяина и решили погулять по городу Мужчина "утопил" свой телефон, пытаясь снять лягушку Мужчина "утопил" свой телефон, пытаясь снять лягушку

На что жалуетесь?

Вернуться