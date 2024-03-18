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Диванный воин спешит на встречу с единомышленниками

Диванный воин спешит на встречу с единомышленниками

Автор:
18 марта 2024 07:39
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   в мире   кресло   люди   чудаки   
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Камера наблюдения запечатлела чудака, который ехал по улице на своём кресле.

Просмотрев запись с камеры видеонаблюдения, эти домовладельцы сначала не поверили собственным глазам, а после от души посмеялись.

Оказывается, в их городе имеется некий чудаковатый изобретатель, который возвёл прогулки на свежем воздухе на новый уровень. Чтобы погулять и посмотреть, что делается в округе, вовсе не обязательно вставать из любимого мягкого кресла. Достаточно лишь усовершенствовать мебель, сделав её моторизированной — и можно выезжать на прогулку.

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Метки: Видео   Прикол   в мире   кресло   люди   чудаки   
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1  комментарий
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МихА Час назад
По щучьему велению в деле,,, а вези ка меня кресло на работу
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Alex Chebrikov

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