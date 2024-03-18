Диванный воин спешит на встречу с единомышленниками

Просмотрев запись с камеры видеонаблюдения, эти домовладельцы сначала не поверили собственным глазам, а после от души посмеялись.

Оказывается, в их городе имеется некий чудаковатый изобретатель, который возвёл прогулки на свежем воздухе на новый уровень. Чтобы погулять и посмотреть, что делается в округе, вовсе не обязательно вставать из любимого мягкого кресла. Достаточно лишь усовершенствовать мебель, сделав её моторизированной — и можно выезжать на прогулку.