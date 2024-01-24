Аниматор в костюме Халка напугал детей

День рождения — это вовсе не тот праздник, от которого можно было бы ожидать много проблем и не слишком приятных эмоций. Но, как выяснилось, торжество вполне может пойти не по плану, особенно если одним из гостей станет Невероятный Халк. Именно этого персонажа пригласили родители из Бразилии на празднование 4-летия своего чада.