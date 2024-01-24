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Аниматор в костюме Халка напугал детей

Аниматор в костюме Халка напугал детей

Автор:
24 января 2024 07:45
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Реакция   в мире   люди   праздник   халк   
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Семья наняла аниматора, который должен был появиться на празднике в костюме Халка и развеселить детей. Однако неуклюжий мужчина не справился со своей задачей.

День рождения — это вовсе не тот праздник, от которого можно было бы ожидать много проблем и не слишком приятных эмоций. Но, как выяснилось, торжество вполне может пойти не по плану, особенно если одним из гостей станет Невероятный Халк. Именно этого персонажа пригласили родители из Бразилии на празднование 4-летия своего чада.


Реакция детишек была очень разной. Кого-то Халк даже насмешил (ведь он умудрился упасть), кого-то обрадовал, но многие малыши разбежались в ужасе от гиганта зелёного цвета. Видимо, Невероятный Халк — это всё-таки не тот персонаж, которого стоило звать на вечеринку.

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Метки: Видео   Прикол   Реакция   в мире   люди   праздник   халк   
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4  комментария
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402
Murych Час назад
Классно получилось!
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818
Алексей Полчаса назад
Нянечкам килограм 15 работы добавилось
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−6
Avagusta Час назад
Не все испугались вроде как )
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6k
мемфрид Час назад
Пригубил зелёного змия)
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