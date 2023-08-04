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Корова выпала из грузовика на дорогу в Англии

Корова выпала из грузовика на дорогу в Англии

Автор:
04 августа 2023 07:36
Сообщество : Животные
Метки: Англия   Видео   Прикол   в мире   корова   люди   
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Автомобилисты стали свидетелями странного происшествия на трассе в Уэст-Мидлендсе (Англия). Корова внезапно выпала из грузовика и оказалась на проезжей части.

Водителям, ехавшим по трассе, потребовалась вся их выдержка и отличная скорость реакции.

Автомобилисты едва избежали столкновения с коровой, которая по невыясненным причинам выпала из грузовика на проезжую часть. Кстати, через пару километров на обочине трассы обнаружилось ещё одно животное — всё из того же самого грузовика.

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Метки: Англия   Видео   Прикол   в мире   корова   люди   
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Опаньки 12 минут назад
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