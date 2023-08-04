Корова выпала из грузовика на дорогу в Англии

Автомобилисты стали свидетелями странного происшествия на трассе в Уэст-Мидлендсе (Англия). Корова внезапно выпала из грузовика и оказалась на проезжей части.
Водителям, ехавшим по трассе, потребовалась вся их выдержка и отличная скорость реакции.
Автомобилисты едва избежали столкновения с коровой, которая по невыясненным причинам выпала из грузовика на проезжую часть. Кстати, через пару километров на обочине трассы обнаружилось ещё одно животное — всё из того же самого грузовика.
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