Корова выпала из грузовика на дорогу в Англии

Водителям, ехавшим по трассе, потребовалась вся их выдержка и отличная скорость реакции.

Автомобилисты едва избежали столкновения с коровой, которая по невыясненным причинам выпала из грузовика на проезжую часть. Кстати, через пару километров на обочине трассы обнаружилось ещё одно животное — всё из того же самого грузовика.