Неожиданная реклама индийского цемента

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Большинство рекламных видео ничем не выделяются из огромного многообразия роликов и быстро забываются. Однако данный видеоролик точно запомнится многим зрителям.
Ничего необычного, просто реклама цемента индийской компании. Странно, что нет танцев.
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*отличная песня..Митхунчик Чакраборте рулит.