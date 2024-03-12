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Неожиданная реклама индийского цемента

Неожиданная реклама индийского цемента

Автор:
12 марта 2024 07:29
Сообщество : Неформат
Метки: Видео   Индия   Прикол   реклама   цемент   черный юмор   
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Большинство рекламных видео ничем не выделяются из огромного многообразия роликов и быстро забываются. Однако данный видеоролик точно запомнится многим зрителям.

Ничего необычного, просто реклама цемента индийской компании. Странно, что нет танцев.

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Метки: Видео   Индия   Прикол   реклама   цемент   черный юмор   
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3  комментария
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
Нужно срочно исправить такой недоразумение))
*отличная песня..Митхунчик Чакраборте рулит.
Ссылка youtu.be
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189k
Men In Black Полчаса назад
Если танцев нет, не зачет. :)
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38k
Андрей Иванов 51 минуту назад
Ничего так. Лучше тёти Аси и подобного
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