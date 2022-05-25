Эпичное спасение девушки в индийском фильме

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Индийский кинематограф вновь радует своей изобретательностью. Градус эпичности зашкаливает.
Какой накал страстей! Интересно, у него там ладонь до костей не стёрлась?
Источник:
АНТИФИШКИ
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