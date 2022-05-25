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Эпичное спасение девушки в индийском фильме

Эпичное спасение девушки в индийском фильме

Автор:
25 мая 2022 10:15
Сообщество : Кино
Метки: Болливуд   Индия   Юмор   в мире   видео   кино   падение   прикол   спасение   фильм   
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Индийский кинематограф вновь радует своей изобретательностью. Градус эпичности зашкаливает.
Какой накал страстей! Интересно, у него там ладонь до костей не стёрлась?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Болливуд   Индия   Юмор   в мире   видео   кино   падение   прикол   спасение   фильм   
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34  комментария
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21k
Serg2001 4 часа назад
Случайно не эту тётеньку недавно душили с помощью шарфа и вентилятора?... )
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23k
Михаил Сметанкин 4 минуты назад
Все равно ничего не переплюнет боевики из Уганды!
Ссылка www.youtube.com
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21
Aleks 8 минут назад
Класс, это уровень , индийцы они раньше с физикой не дружили особо, звуки от ударов были невпопад, то раньше то позже приходили, теперь же видно прогресс, игнор полнейший инерции, ускорению свободного падения, нагрузки из этого выходящие в ж, сильны, сильны индусы, с десяток другой тонн легко на бицепс принять и рука не дрогнула, да и ладонь от поверхностного трения не пострадала. Киборги а не люди.
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58k
Парагвайский шпион 37 минут назад
Зато душевно. Вот если запустить трансляцию Индийского кино по вечерам - ни одного пенсионера на улице не увидите.
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1k
Linusya 39 минут назад
напомнило
Ссылка www.youtube.com
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27k
Ashabad Час назад
Кто не любит индийское кино, у того нет сердца. А кто воспринимает их всерьёз, у того нет разума.
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9k
DumDum Час назад
Я тебе, конечно, верю.
Я и сам всё это делал
На прогулке в прошлом годе...
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22k
Inter 2 часа назад
из всего здесь прекрасен только саунд SIA-Unstoppable
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245
cdzpm 2 часа назад
гениально!!!
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2k
Alexei_vrn 2 часа назад
Индусов давно переплюнули африканцы

Ссылка www.youtube.com
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880
КиriIL 2 часа назад
Прошу обратить ваше внимание, что Голливуд снимает подобную дичь, не поддающуюся законам физики, только слегка правдоподобнее))
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14k
Broser 2 часа назад
Не хватало крика Тарзана.
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1k
emporio_ss 3 часа назад
Ссылка coub.com
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1k
Иван Иванович 3 часа назад
У меня даже слеза выступила.
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1k
КАКАнгел 3 часа назад
ЭТО ИНДИЯ СЫНОК !!!
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10k
Андрей А 3 часа назад
В индийских фильмах законы физики не работают!
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3k
CarryYes 3 часа назад
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6k
Nikolay 3 часа назад
Плагиат у Диснея

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38k
Aleksandr 3 часа назад
Это какой-то позор! Где слоны?!!
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68k
Доктор Джонс 4 часа назад
Без танцев и песен - незачёт...
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15k
Габит Калыков 4 часа назад
А я несколько раз посмотрел и надеялся, что уж в этот раз он не успеет ее спасти.
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