Покупай отечественное: очередная шедевральная реклама радиаторов

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Новый забавный рекламный ролик про отечественный радиатор от харизматичного и позитивного молодого человека.
"Чугунный радиатор не позволяет легкомысленного отношения к себе!"
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Можно было доработать.
С другой стороны - с чем сравнивать.
Могу сравнить с Гарри Олдманом.
И, возможно, тут победа радиаторов над баскетболистами.