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Покупай отечественное: очередная шедевральная реклама радиаторов

Покупай отечественное: очередная шедевральная реклама радиаторов

Автор:
19 января 2023 08:53
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   видео   креатив   радиатор   реклама   
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Новый забавный рекламный ролик про отечественный радиатор от харизматичного и позитивного молодого человека.
"Чугунный радиатор не позволяет легкомысленного отношения к себе!"
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Метки: Прикол   Юмор   видео   креатив   радиатор   реклама   
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8  комментариев
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salim777 Час назад
А нига хорош.. С таким голосом, харизмой и знанием русского языка что хочешь продаст. Красава.
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1k
K_II_T 8 минут назад
Работает на грани своих речевых возможностей.
Можно было доработать.

С другой стороны - с чем сравнивать.
Могу сравнить с Гарри Олдманом.

И, возможно, тут победа радиаторов над баскетболистами.

Ссылка youtu.be
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fish1986 Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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59k
pynh 2 часа назад
говорящий чугунный радиатор?
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Krasava

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