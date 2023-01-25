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Специально обученный индиец оформляет билеты пассажирам

Специально обученный индиец оформляет билеты пассажирам

Автор:
25 января 2023 11:13
Метки: Индия   Прикол   билет   видео   люди   работа   скорость   
1160
1
1
В Индии запечатлели работника, который оперативно покупает билеты пассажирам в терминале. Скорость оформления билетов действительно впечатляет.
Индийский билетёр 80 уровня за работой.

Источник:

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Метки: Индия   Прикол   билет   видео   люди   работа   скорость   
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11  комментариев
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7k
Copycat 2 часа назад
ну он уже натренировался
но два момента
1 у нас в отделениях банков в КЗ тоже есть терминалы через которые можно платить комуналку и тоже есть девушка которая подскажет или заполнит за вас всё если вы ну например пенсионер и не разбираетесь

2 вот такое быстрое кликанье работает только тогда когда сенсорный экран у безупречном состоянии, в отделении куда я хожу там сенсор оставляет желать лучшего, по когда ты вводишь подряд одну и ту же цифру например нули в сумме 2000 - то надо делать паузу между нажатиями иначе он будет даблклики выдавать
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186
ruslan d 2 часа назад
На Белорусский вокзал сгоняйте
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42
威威 2 часа назад
сломали купюроприемник и выкручиваются?
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25k
Serg2001 3 часа назад
Т.е. по сути выполняет роль кассира, работая на терминале, который поставили, чтобы можно было купить билет без обращения в кассу? Или я неправильно понял?
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