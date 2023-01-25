Специально обученный индиец оформляет билеты пассажирам

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В Индии запечатлели работника, который оперативно покупает билеты пассажирам в терминале. Скорость оформления билетов действительно впечатляет.
Индийский билетёр 80 уровня за работой.
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но два момента
1 у нас в отделениях банков в КЗ тоже есть терминалы через которые можно платить комуналку и тоже есть девушка которая подскажет или заполнит за вас всё если вы ну например пенсионер и не разбираетесь
2 вот такое быстрое кликанье работает только тогда когда сенсорный экран у безупречном состоянии, в отделении куда я хожу там сенсор оставляет желать лучшего, по когда ты вводишь подряд одну и ту же цифру например нули в сумме 2000 - то надо делать паузу между нажатиями иначе он будет даблклики выдавать
И художники скоро будут также тыкать пальцами в нейросети