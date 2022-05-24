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Индийское кино, бессмысленное и беспощадное

Индийское кино, бессмысленное и беспощадное

Автор:
24 мая 2022 09:36
Сообщество : Кино
Метки: Болливуд   Индия   Юмор   вентилятор   видео   кино   прикол   сериал   фильм   
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Очередная шедевральная сцена из Болливуда, которая не поддаётся логике. Посмотрите, сколько проблем может создать в индийских фильмах обычный напольный вентилятор.
Какая игра, какие эмоции! Немного драмы в фильме никогда не повредит.

Источник:

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Метки: Болливуд   Индия   Юмор   вентилятор   видео   кино   прикол   сериал   фильм   
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82  комментария
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35
Obrval 4 часа назад
Афтар! Ты никогда не любил. Ты не способен поломать себе зубы о платок, засасывемый в вентилятор ради любимого человека.
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85k
Феофан Полминуты назад
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1k
SHAGREEN 6 минут назад
Вот оно какое восстание машин.
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30k
Юр21 20 минут назад
Хуле ржоте, они там все слабые, нежные и легко ранимые, а вентиляторы у них наоборот жестокие, могучие и беспощадные!
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31k
ACU900 Полчаса назад
Рано этот отрывок прервали, наверняка еще продолжение есть, как она лежа в его объятиях говорит возлюбленному что она его сильно любит и просит спеть что нибудь на прощание. И он начинает петь песню "любимая, не умирай!". Естественно во время пения все свидетели начинают пританцовывать и подпевать. А потом после похорон главный герой идет мстить всем вентиляторам...
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1k
arens-s Полчаса назад
А потом вся тусовка пляшет 15 минут. В танце показана встреча молодого охотника и девушки с кувшином, история их знакомства и свадьба в финале танца.
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965
Никитка 36 минут назад
Ссылка coub.com
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15k
Габит Калыков 36 минут назад
Судя по времени наматывания шарфика, он был достаточно длинный, чтобы с третьего этажа из окна спуститься.
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2k
Replicant 47 минут назад
Ссылка youtu.be
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1k
Мобуту Сесе Секо Куку Нгбенду ва за Банга 55 минут назад
Достойно канала Россия 1. Сериалы для умственно отсталых.
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620
Bronetazik 58 минут назад
А еще у них есть танцующие человекообразные роботы
Ссылка www.youtube.com
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20k
Will2006 Час назад
И конечно классика

Ссылка www.youtube.com
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11k
Алексей Час назад
Лютый бред
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20k
Will2006 Час назад
Прикольная страна Индия, в которой бытовые приборы включаются/выключаются путём втыкания/вытыкания вилки в розетку. О том, что существует такая штука, как выключатель, они бедные и не подозревают
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26k
Лис Час назад
В Союзе индийских фильмов много показывали. Народ говорил так: " Кино бывает хорошее, плохое и индийское".
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6k
corell Час назад
Экшон и саспенс
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8k
Женя Час назад
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1k
Инквизитор РФ Час назад
Я думал вентилятор порвет ее на куски. Славя святым коровам, все обошлось
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9k
uehl Час назад
Жива хоть осталась? )))))))))
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1k
Vadim Balabanov Час назад
Это социальная реклама для бедных слоев населения. Чтобы копили не на вентилятор, потому что он опасен, а на образование, чтобы потом не восхищаться такими фильмами.
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6k
ГГалка Час назад
аж до слез сцена... .. аффтор ну ты ваще зверюга садистская.. чо дальше то? спасли? свадьба была? ну пели-плясали это понятно. а слоны были??? вот на самом интересном месте((((
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