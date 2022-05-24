Индийское кино, бессмысленное и беспощадное

6780
1
1
Очередная шедевральная сцена из Болливуда, которая не поддаётся логике. Посмотрите, сколько проблем может создать в индийских фильмах обычный напольный вентилятор.
Какая игра, какие эмоции! Немного драмы в фильме никогда не повредит.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Когда наступает пора что-то менять в отношениях
- Если бы в фильме "Красотка" персонажа Джулии Робертс сыграл Уиллем Дефо
- Али Джи рекомендует: как решить проблему с беженцами
- Что будет, если из индийского фильма убрать музыку
- Совместить несовместимое: шутник скрестил сцены двух известных фильмов
Новости партнёров