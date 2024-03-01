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Забавная казахская реклама

Забавная казахская реклама

Автор:
01 марта 2024 08:54
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Казахстан   Прикол   Юмор   девушки   реклама   шиномонтажное оборудование   
2277
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Нестандартная реклама шиномонтажного оборудования прямиком из Казахстана. Девушки умеют привлечь внимание к товарам.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

Источник:

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Метки: Видео   Казахстан   Прикол   Юмор   девушки   реклама   шиномонтажное оборудование   
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15  комментариев
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36k
БамбарбияКиргуду 2 часа назад
А чо не на казахском?
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Puans-on 9 минут назад

Они серьёзно?! Тогда это лучшая реклам в мире.
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14k
Artem 50 минут назад
Ссылка coub.com
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510
Шэльмавье фон Шольценко Час назад
Нормалёк
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6k
Rubiroid_47 2 часа назад
Ну вот без мата было бы шикарно. А так, просто прикольно.
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13k
Copycat 2 часа назад
вот такую рекламу интересно смотреть - люблю когда с юмором)

помню для сухариков Хрустим были тоже забавные ролики много и такую рекламы прям хотелось поглядеть
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740
Алексей Бляйбтрой 2 часа назад
да уж казахи
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Alex Chebrikov

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