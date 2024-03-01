Забавная казахская реклама

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Нестандартная реклама шиномонтажного оборудования прямиком из Казахстана. Девушки умеют привлечь внимание к товарам.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
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реклама
Они серьёзно?! Тогда это лучшая реклам в мире.
Но тоже хороша...
помню для сухариков Хрустим были тоже забавные ролики много и такую рекламы прям хотелось поглядеть
но блин вот бы ту рекламу которую мне подсовывают на ютюбе и в приложениях на телефоне так же бы снимали, а то какое то раздражающее уныние которое наоборот отвращает от продукта
про рекламу букмекеров я вообще молчу
благо адблок и адавэй большую часть блокирует)