Креативная реклама шоколадного батончика

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Забавная реклама известных на весь мир шоколадных батончиков с небольшой долей чёрного юмора.
У каждого своё любимое лакомство
Сделай паузу, скушай... twins. Чёрный юмор в рекламе шоколадных батончиков.
Источник:
АНТИФИШКИ
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