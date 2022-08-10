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Креативная реклама шоколадного батончика

Креативная реклама шоколадного батончика

Автор:
10 августа 2022 09:58
Сообщество : Юмор
Метки: twix   Юмор   видео   прикол   реклама   черный юмор   шоколад   шоколадный батончик   
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Забавная реклама известных на весь мир шоколадных батончиков с небольшой долей чёрного юмора.

У каждого своё любимое лакомство

Сделай паузу, скушай... twins. Чёрный юмор в рекламе шоколадных батончиков.

Источник:

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Метки: twix   Юмор   видео   прикол   реклама   черный юмор   шоколад   шоколадный батончик   
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7  комментариев
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157
Cool_Romic Полчаса назад
На сколько мне известно, медведи не едят людей.
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7
uid-oeg5tecj 50 минут назад
Разница есть - тот, что в очках ещё о себе напомнит.
На выходе так сказать.
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3k
Babangdida Час назад
Янкович смог бы и лучше.
Ссылка www.youtube.com
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