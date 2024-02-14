"Лысый из Браззерс" снялся в забавной индийской рекламе

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Американский актёр фильмов для взрослых и фитнес-тренер Джонни Синс, более известный как "лысый из Браззерс", снялся в индийской рекламе средства для улучшения потенции.
По сюжету женщина хочет уйти от мужа, которого играет Джонни Синс из-за «неудовлетворённости». В ходе ссоры она получает пощёчину от его мамы. Героиня ролика падает со второго этажа и чуть не погибает. Однако её героически спасает муж, принявший волшебную таблетку.
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