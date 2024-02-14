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"Лысый из Браззерс" снялся в забавной индийской рекламе

"Лысый из Браззерс" снялся в забавной индийской рекламе

Автор:
14 февраля 2024 08:06
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Джонни Синс   Индия   Юмор   лысый из Brazzers   пародия   реклама   
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Американский актёр фильмов для взрослых и фитнес-тренер Джонни Синс, более известный как "лысый из Браззерс", снялся в индийской рекламе средства для улучшения потенции.

По сюжету женщина хочет уйти от мужа, которого играет Джонни Синс из-за «неудовлетворённости». В ходе ссоры она получает пощёчину от его мамы. Героиня ролика падает со второго этажа и чуть не погибает. Однако её героически спасает муж, принявший волшебную таблетку.

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Метки: Видео   Джонни Синс   Индия   Юмор   лысый из Brazzers   пародия   реклама   
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25  комментариев
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1k
Ян 2 часа назад
Присутствует некоторая незавершённость сюжета
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5k
Terminator Секунду назад
Две минуты смотреть рекламу?
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1k
Кактус 24 минуты назад
Вижу лысого из браззерс - мотаю на середину!
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4k
Андрей Полчаса назад
А танцы с песнями где?
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8k
perekrestok 38 минут назад
Волшебная таблетка! Индийское кино и без песен и танцев! наверное скоро их фильмы можно будет смотреть?
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68k
Дворняга 54 минуты назад
Первый раз посмотрел фильм с порноактёром и оценил актёрскую игру! У лысого неплохая актёрская мимика, весьма даже выразительная.
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23k
BiZ 54 минуты назад
все произошло на 25м кадре
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2k
iv-kolosov2012 Час назад
в полете успел? скорострел
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10k
евгений Час назад
конец рекламы можно посмотреть на п..хабе
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727
Алексей Бляйбтрой Час назад
режиссёр Саша Грей
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214
АНАТОЛИЙ 2 часа назад
Даааа, искренняя игра индийских актеров всегда впечатляла!!! Станиславский расплакался бы...
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11k
Владимир 2 часа назад
Короче, таблетка ускоряет и можно успеть за время падения ))
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7k
перевозчик 2 часа назад
а продолжение будет? друг спрашивает...
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19k
banzai7 2 часа назад
А танцы будут?
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