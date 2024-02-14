"Лысый из Браззерс" снялся в забавной индийской рекламе

По сюжету женщина хочет уйти от мужа, которого играет Джонни Синс из-за «неудовлетворённости». В ходе ссоры она получает пощёчину от его мамы. Героиня ролика падает со второго этажа и чуть не погибает. Однако её героически спасает муж, принявший волшебную таблетку.