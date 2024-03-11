"Пяткой в нос": новый безумный метод "правки" лица

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Зачем переплачивать и бежать к пластическому хирургу, как все остальные? Есть куда более прогрессивные и безопасные методы "правок лица". Никаких скальпелей, уколов и операций. Только старая добрая пятка на лице! Да, вы не ослышались.
"Профессионал" будет просто топтать вам череп. М-да уж... оказалось, что мануальщики с молотками были вершиной айсберга.
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