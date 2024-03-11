FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Удивительное рядом 718 постов • 85 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Удивительное рядом
"Пяткой в нос": новый безумный метод "правки" лица

"Пяткой в нос": новый безумный метод "правки" лица

Автор:
11 марта 2024 12:24
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Видео   Пяткой в нос   забавно   мануальщики   правка лица   профессионал   удивительно   
1034
1
1


Зачем переплачивать и бежать к пластическому хирургу, как все остальные? Есть куда более прогрессивные и безопасные методы "правок лица". Никаких скальпелей, уколов и операций. Только старая добрая пятка на лице! Да, вы не ослышались.

"Профессионал" будет просто топтать вам череп. М-да уж... оказалось, что мануальщики с молотками были вершиной айсберга.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Удивительное рядом"
Метки: Видео   Пяткой в нос   забавно   мануальщики   правка лица   профессионал   удивительно   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Павел 39 минут назад
И ноги дня три перед этой процедурой не мыть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Snezhinka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

864477



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«У нас светское государство, мы не по шариату живём»: в Питере приезжие устроили скандал во время задержания
«У нас светское государство, мы не по шариату живём»: в Питере приезжие устроили...
Что случается, когда простая официантка выигрывает $10 млн в лотерею
Что случается, когда простая официантка выигрывает $10 млн в лотерею
Набирающие популярность в сообществах
Австралийские фермеры вырубают миллионы виноградных лоз из-за переизбытка вина
Австралийские фермеры вырубают миллионы виноградных лоз из-за переизбытка вина
Супер-хищник в Африке
Супер-хищник в Африке
Как оживить старенький Шевроле Blazer
Как оживить старенький Шевроле Blazer
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 10 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#Прикол#история#факты#Еда#кот#аварии#знаменитости#сарказм
#животные#собака#СССР#8 марта#Девушка#кино#отношения#автомобили#оскар#авто аварии
#забавно#Юмор#в мире#интересно#полиция#США#кошка#ДТП#падение#автомир
Как оживить старенький Шевроле Blazer Как оживить старенький Шевроле Blazer Собака "отомстила" подшутившему над ней хозяину Собака "отомстила" подшутившему над ней хозяину Необычный сейф для холодильника Необычный сейф для холодильника Слон впервые увидел снег Слон впервые увидел снег Пылесос для тех, чьи дети являются фанатами конструктора LEGO Пылесос для тех, чьи дети являются фанатами конструктора LEGO Мужчины играют с медведем Мужчины играют с медведем

На что жалуетесь?

Вернуться