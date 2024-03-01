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Собака "отомстила" подшутившему над ней хозяину

Собака "отомстила" подшутившему над ней хозяину

Автор:
01 марта 2024 07:52
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   животные   забавно   месть   собака.хозяин   
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Жертва розыгрыша может затаить обиду на шутника и даже отомстить ему. Однако собака из данного видео сделала это не специально.

Чаще всего разыгрывая и посмеиваясь над кем-то, мы думаем лишь о том, как это весело, не задумываясь, что чувствует тот, кого разыграли. При этом часто бывает, что тот, над кем подшутили, может затаить обиду и даже отомстить, но овчарка из этого видео сделала это не специально.

Собака моментально вернула должок своему хозяину, совершенно не понимая, что в этот момент она восстанавливает кармический баланс в мире.

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Метки: Видео   Прикол   животные   забавно   месть   собака.хозяин   
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