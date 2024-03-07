Как летают разные виды бумерангов

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Современные бумеранги имеют разные летные характеристики. Одни бумеранги быстро возвращаются, вторые способны преодолевать большие расстояния, третьи долго находиться в полёте. Предлагаю вам посмотреть, как летают некоторые виды.
Бумеранг – прекрасная вещь, пришедшая к нам из прошлого. Раньше бумеранг был боевым и охотничьим оружием, а сегодня представляет собой снаряд для развлечений и спорта.
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У меня валяется в багажнике авто какой-то просто детский бумеранг, кусок пластмассы. Я сколько не пытался его бросить - не возвращается. Либо я кидать не умею, либо у него аэродинамика неправильная.