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Как летают разные виды бумерангов

Как летают разные виды бумерангов

Автор:
07 марта 2024 14:17
Метки: Видео   бумеранг   в мире   интересно   необычное   полёт   
2543
1
1

Современные бумеранги имеют разные летные характеристики. Одни бумеранги быстро возвращаются, вторые способны преодолевать большие расстояния, третьи долго находиться в полёте. Предлагаю вам посмотреть, как летают некоторые виды.

Бумеранг – прекрасная вещь, пришедшая к нам из прошлого. Раньше бумеранг был боевым и охотничьим оружием, а сегодня представляет собой снаряд для развлечений и спорта.

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Метки: Видео   бумеранг   в мире   интересно   необычное   полёт   
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16  комментариев
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1k
Евгений 46 минут назад
Как летают разные виды бумерангов? судя по видео - одинаково.
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295
Rusty 14 минут назад
если бы еще и не против солнца снимал - может и увидели бы что-то толковое.
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6k
Харон ( Χάρων) Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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6k
Трям 36 минут назад
Лучше расскажите, какого хера они возвращаются!
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12k
Sergey 36 минут назад
Вроде бы не тупой, но никогда не понимал как это работает.
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96k
Доктор Джонс Час назад
Ссылка www.youtube.com
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78k
Viktor Час назад
Купил австралийский абориген себе новый бумеранг, а старый никак выбросить не может!
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3k
веселый просто Час назад
Вот специалист по бумерангам. Всегда возвращался к хозяину
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19k
Голос Вселенной Час назад
Круто...
У меня валяется в багажнике авто какой-то просто детский бумеранг, кусок пластмассы. Я сколько не пытался его бросить - не возвращается. Либо я кидать не умею, либо у него аэродинамика неправильная.
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9k
Pravednik84 2 часа назад
Как то раз, в первой половине 20века, один этнограф приехал на одну из родин бумеранга и с удивлением обнаружил, что они не возвращаются. Очень удивился, ведь если охотник промажет, то было бы здорово, чтоб бумеранг вернулся, задал этот вопрос аборигену, чем очень того озадачил - "а зачем промахиваться?", уточнил абориген.
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639
Zmey8838 2 часа назад
Делал в школе крестообразный (спасибо "Моделист-конструктор за чертеж) Прикольная штука - реально возвращался
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