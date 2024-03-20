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Робот-массажист, который подстраивается под каждого клиента

Робот-массажист, который подстраивается под каждого клиента

Автор:
20 марта 2024 08:37
Метки: Видео   Искусственный интеллект   в мире   интересно   робот   робот-массажист   
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На выставке CES 2024 представили специального робота, который подстраивает технику массажа индивидуально под каждого человека. Робот способен делать несколько видов массажа, прорабатывая каждый участок.

Разработка использует ИИ для сканирования тела клиента и последующего выбора массажных техник. Система умеет регистрировать более одного миллиона точек для сравнения 3D-данных с реальным положением тела в процессе. Искусственный интеллект определяет ключевые анатомические позиции и запоминает данные во время каждого сеанса, чтобы постоянные клиенты могли получить аналогичную услугу во время следующего посещения. 

С помощью технологии машинного обучения ИИ становится умнее, объединяя полученные во время предыдущих сеансов данные. Это позволяет системе программировать новые техники и алгоритмы работы с телом. Со временем роботы-массажисты начинают предлагать индивидуальный массаж, лучше всего соответствующий потребностям клиентов.

Роботы-массажисты уже успели произвести впечатление на первых посетителей, опробовавших технологию на себе. Правда, в отдельных случаях ИИ не находит точки с узлами так же эффективно, как это может сделать реальный массажист. Кроме того, клиенты в любой момент могут снизить нагрузку роботизированных рук, если почувствуют, что система работает слишком интенсивно. 

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Метки: Видео   Искусственный интеллект   в мире   интересно   робот   робот-массажист   
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