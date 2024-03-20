Робот-массажист, который подстраивается под каждого клиента

На выставке CES 2024 представили специального робота, который подстраивает технику массажа индивидуально под каждого человека. Робот способен делать несколько видов массажа, прорабатывая каждый участок.
Разработка использует ИИ для сканирования тела клиента и последующего выбора массажных техник. Система умеет регистрировать более одного миллиона точек для сравнения 3D-данных с реальным положением тела в процессе. Искусственный интеллект определяет ключевые анатомические позиции и запоминает данные во время каждого сеанса, чтобы постоянные клиенты могли получить аналогичную услугу во время следующего посещения.
С помощью технологии машинного обучения ИИ становится умнее, объединяя полученные во время предыдущих сеансов данные. Это позволяет системе программировать новые техники и алгоритмы работы с телом. Со временем роботы-массажисты начинают предлагать индивидуальный массаж, лучше всего соответствующий потребностям клиентов.
Роботы-массажисты уже успели произвести впечатление на первых посетителей, опробовавших технологию на себе. Правда, в отдельных случаях ИИ не находит точки с узлами так же эффективно, как это может сделать реальный массажист. Кроме того, клиенты в любой момент могут снизить нагрузку роботизированных рук, если почувствуют, что система работает слишком интенсивно.
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