Робот-массажист, который подстраивается под каждого клиента

Разработка использует ИИ для сканирования тела клиента и последующего выбора массажных техник. Система умеет регистрировать более одного миллиона точек для сравнения 3D-данных с реальным положением тела в процессе. Искусственный интеллект определяет ключевые анатомические позиции и запоминает данные во время каждого сеанса, чтобы постоянные клиенты могли получить аналогичную услугу во время следующего посещения.

С помощью технологии машинного обучения ИИ становится умнее, объединяя полученные во время предыдущих сеансов данные. Это позволяет системе программировать новые техники и алгоритмы работы с телом. Со временем роботы-массажисты начинают предлагать индивидуальный массаж, лучше всего соответствующий потребностям клиентов.