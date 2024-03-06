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Необычная компания на утоптанной тропе

Необычная компания на утоптанной тропе

Автор:
06 марта 2024 14:03
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Урал   в мире   животные   интересно   прогулка   
1821
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Путешественник запечатлел возле опушки леса забавные кадры. Представители двух видов животных устроили небольшой затор на лесной тропе.

Интересны кадры из жизни дикой природы запечатлел путешественник возле опушки леса на юге Урала.
Многочисленные представители семейства свинообразных и оленевых совершали совместную вечернюю прогулку. Животные проложили маршрут по утоптанной тропе и попали на видео.

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Метки: Видео   Урал   в мире   животные   интересно   прогулка   
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14  комментариев
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197
Dima 2 часа назад
Это они показывают как надо себя вести в пробке! Спокойно, друг за другом, ни кто ни куда не лезет, не подрезает, не сигналит как ненормальный! Лишний раз убеждаюсь, что многие животные гораздо умнее многих водителей! В следующий раз, когда будете в пробке, вспомните это видео, может тогда все домой пораньше доедут!
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954
AlexWoyz 6 минут назад
косули какие-то не активные, медленно двигаются..
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276k
Татьянин день 2 8 минут назад
Кого-то тут явно не хватает ......
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8k
perekrestok Полчаса назад
Имеют право выйти прогуляться!
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11k
kaboza 53 минуты назад
зеленоиду покажите, как на ровном пуканы не рвать.
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1k
Лютый вам Бетховен Час назад
Когда рабочий день окончен и до закрытия магазинов времени полно.
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53k
Aleksandr Час назад
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25k
Павел Плеханов Час назад
И никто не орёт "Лыжню-лыжню!"
А на практике - там по бокам очень глубокий снег. На видео видно, как косули проваливаются по брюхо, едва сделав шаг в сторону. Хрюшки тоже не очень хорошие ходоки по глубокому снегу. Так что вот так цепочкой - единственный вариант.
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1k
Максим Николаев 2 часа назад
Ничего удивительного - сохранение энергии.
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862
Шурман 2 часа назад
Бывает , на месте косуль я бы свиней в перед пропустил , они бы еще и корма достали своими пятаками . Иногда в лесах их видно вместе и ни кто друг друга не трогает . Чудеса природы и лисы особо этих же не трогают .
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