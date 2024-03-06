Необычная компания на утоптанной тропе

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Путешественник запечатлел возле опушки леса забавные кадры. Представители двух видов животных устроили небольшой затор на лесной тропе.
Интересны кадры из жизни дикой природы запечатлел путешественник возле опушки леса на юге Урала.
Многочисленные представители семейства свинообразных и оленевых совершали совместную вечернюю прогулку. Животные проложили маршрут по утоптанной тропе и попали на видео.
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А на практике - там по бокам очень глубокий снег. На видео видно, как косули проваливаются по брюхо, едва сделав шаг в сторону. Хрюшки тоже не очень хорошие ходоки по глубокому снегу. Так что вот так цепочкой - единственный вариант.