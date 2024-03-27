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Холм с самым длинным географическим названием в мире

Холм с самым длинным географическим названием в мире

Автор:
27 марта 2024 14:23
Метки: Видео   Новая Зеландия   в мире   интересно   название   холм   
825
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Холму, расположенному неподалеку от новозеландского городка Порангахау, принадлежит рекорд самого длинного географического названия в мире. Холм носит название "Тау­ма­та­фа­ка­тан­ги­хан­га­ко­ау­ау­ота­ма­теа­ту­ри­пу­ка­ка­пи­ки­ма­ун­га­хо­ро­ну­ку­по­каи­фе­ну­аки­та­на­та­ху".

Название часто сокращается местными жителями до Таумата для удобства в общении.

Приблизительный перевод слова, состоящего из 85 букв, звучит так: «Вершина холма, где Таматеа, мужчина с большими коленями, который скатывался, забирался и проглатывал горы, известный как поедатель земли, играл на своей флейте для своей возлюбленной».

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Метки: Видео   Новая Зеландия   в мире   интересно   название   холм   
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60k
turyst 59 минут назад
Главное - не читать его вслух!
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430
Критерий Коши 18 минут назад
Предлагаю сократить до Матафаканатаху)
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3k
lekha-fil 53 минуты назад
Можно было вообще напечатать алфавит в произвольном порядке несколько раз, всё равно никто ЭТО не прочитал полностью.
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3587 постов (3495 в горячем)

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