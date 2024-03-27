Холм с самым длинным географическим названием в мире

Название часто сокращается местными жителями до Таумата для удобства в общении.

Приблизительный перевод слова, состоящего из 85 букв, звучит так: «Вершина холма, где Таматеа, мужчина с большими коленями, который скатывался, забирался и проглатывал горы, известный как поедатель земли, играл на своей флейте для своей возлюбленной».