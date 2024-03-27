Холм с самым длинным географическим названием в мире

Холму, расположенному неподалеку от новозеландского городка Порангахау, принадлежит рекорд самого длинного географического названия в мире. Холм носит название "Тауматафакатангихангакоауауотаматеатурипукакапикимаунгахоронукупокаифенуакитанатаху".
Название часто сокращается местными жителями до Таумата для удобства в общении.
Приблизительный перевод слова, состоящего из 85 букв, звучит так: «Вершина холма, где Таматеа, мужчина с большими коленями, который скатывался, забирался и проглатывал горы, известный как поедатель земли, играл на своей флейте для своей возлюбленной».
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